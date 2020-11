El protocolo de los guardavidas de la capital uruguaya para esta temporada estipula que, en este contexto de pandemia, la reanimación cardiopulmonar se limitará al masaje cardíaco Crédito: El País

Los guardavidas de Montevideo,capital de Uruguay, elaboraron un protocolo para su trabajo en las playas esta temporada, teniendo en cuenta la epidemia por Covid-19. Según contaron a El País, para hacerlo se revisaron los protocolos diseñados en otros países, especialmente los aplicados en el verano europeo y también lo definido por sus colegas de balnearios vecinos, como Mar del Plata.

El documento, al que accedió El País, estipula que en caso de tener que hacer reanimación cardiopulmonar (RCP) el guardavidas solo realizará la parte del masaje cardíaco externo (MCE). Es decir que, durante este verano, no se practicará la maniobra de respiración boca a boca en las playas de la capital uruguaya.

En este punto hay disconformidad de parte de algunos guardavidas, que pidieron contar con equipos de respiración artificial para asistir a víctimas de ahogamiento. Es que, quien se ahoga, deja de respirar y luego, en consecuencia, hace el paro cardiaco.

Una posibilidad que se usa en ciertos lugares es el ambú, un dispositivo de ventilación manual a partir de bolsas autoinflables. "Queremos tener disponible el ambú para sacar del paro respiratorio y no nos lo aprobaron, pero estamos insistiendo", explicó a El País Irupé González, del gremio de los guardavidas de Montevideo.

El rescate del agua no forma parte del protocolo. Se da por obvio que "es imposible sacar a alguien del agua con distanciamiento social" y en eso "no hubo discusión", dijo González.

Durante el masaje cardíaco la víctima podría "generar aerosoles" (esparcir gotículas del virus), por lo que para realizarlo debe "cubrir boca y nariz del rescatador y de la víctima", preferentemente "con máscara quirúrgica o de lo contrario con un tapaboca doméstico o con una prenda de ropa". Se aclara que los guardavidas deberán evitar tocarse la cara y lavarse las manos "tan pronto como sea posible durante al menos 20 segundos".

La eventual utilización del desfibrilador externo automático (DEA) también está protocolizada y se aclara que "no generaría aerosoles", por lo que se alienta a recurrir a él siempre que esté disponible y con la debida higienización.

El protocolo señala que si hubiera "incidentes" se atenderá con tapabocasy guantes de látex. Y se detalla: "En caso de no poder hacerlo, su compañero u oficial puede acercarle estos implementos lo más rápido posible". Habrá que "disponer de tapabocas descartables para proporcionar a la persona que se tenga que asistir (si es posible que lo utilice) por cualquier razón". Si fuera necesario llamar a la emergencia, se pide que el paciente espere con tapabocas colocado.

Además, se advierte la necesidad de "evitar aglomeraciones, disminuyendo el número de personas presentes en espacios comunes, y reduciendo el tiempo de permanencia en estos espacios", aunque no se especifica qué se entiende por aglomeración. Indican que los guardavidas deberán "disponer de material (cuerda y postes) para implementar un cerco que permita garantizar el distanciamiento entre el puesto de trabajo y el público en general".

En términos generales se recuerda que se debe "mantener el distanciamiento social de dos metros" y "si no es posible, usar el barbijo". El documento plantea que los guardavidas deben "evitar el saludo con contacto físico" y "evitar el ingreso de personas ajenas al servicio al lugar de trabajo". Se mencionan varios cuidados preventivos para la salud de los trabajadores, como evitar concurrir en ómnibus, no asistir a la playa con síntomas, etc.

Quienes elaboraron el protocolo son los guardavidas miembros de la Comisión Salud y Seguridad, Fernando Sanjurjo y Tabaré Medina. Contaron con la revisión, modificación y aval de un técnico prevencionista y médico del Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional de la Intendencia de Montevideo. El documento, se aclara, "está sujeto a modificaciones según evolución de la situación sanitaria".