Usó la pava eléctrica de un hotel y encontró una desagradable sorpresa: “¿Quién pone eso ahí?”

Una usuaria de la red social Twitter relató una secuencia insólita que le tocó vivir cuando se fue de vacaciones y quiso usar la pava eléctrica del hotel donde se hospedó. Cuando notó lo que había en su interior se llevó una desagradable sorpresa. Rápidamente, su publicación recibió cientos de comentarios y se viralizó.

“Bromatología en casa was found dead”, tuiteó desde su cuenta @Sueltame_Pasado junto a la imagen de la pava que su interior tenía dos salchichas envueltas en plástico.

El mensaje no tardó en viralizarse (Foto: Captura Twitter/@Sueltame_pasado)

“Hace 2 días llegamos al hotel, pusimos la pava, llenamos los termos, tomamos mate. Al día siguiente pava, cafecito, después termo, mate. Hoy abrimos la pava y descubrimos esto”, sostuvo.

Las salchichas que se encontraban dentro de la pava. Fuente: Twitter /@Sueltame_pasado)

La mujer explicó que primero tomó la pava y cargó desde el pico, sin levantar la tapa. “No estaban hace tanto porque no estaban podridas. Ahora le siento olor al agua del termo y a todo porque andá a sacarme la idea de la cabeza. El misterio es no solo quien pone salchichas ahí, sino quien se las olvida”, amplió en otro tuit. El hilo superó las 1400 interacciones entre retuits y tuits citados y superó los 24.000 ‘Me gusta’.

“Mi marido cocinaba las milanesas de soja en la tostadora de pan, por lo que no me sorprende que alguien cocine las salchichas en la pava eléctrica, pero imposible no verlas”, posteó una usuaria. Otra agregó: “Mi abuela una vez se fue de vacaciones y dejó a mi abuelo solo en casa, como él no sabía donde estaban las cacerolas, agarró la pava e hirvió las salchichas adentro”.

Encontró papel higiénico rebosado en un balde de pollo frito

Esta no es la primera vez que un hallazgo así genera revuelo en las redes. Tiempo atrás, una famosa cadena de comida rápida que ofreció en un plato un trozo de papel higiénico rebozado y frito en lugar de una jugosa pata de pollo.

Ocurrió en un local de Kentucky Fried Chicken (KFC) en Anji, China, donde una joven abrió su paquete de pollo frito y notó que una pieza era muy extraña: más grande de lo común, con una textura poco frecuente y una forma que le llamó la atención. La tomó y cuando la tuvo en las manos supo que algo andaba mal. Decidió partirla y, para su sorpresa, se trató de una bola de papel higiénico.

En su pedido encontró un bollo de papel higiénico rebosado The Mirror

Su experiencia se volvió viral y empezó a circular por la plataforma china Weibo, una red social similar a Facebook y Twitter utilizada en ese país. Los usuarios, indignados, dieron su opinión y en pocas horas lo ocurrido se convirtió en tendencia en toda la ciudad. Así fue como la afectada tomó el valor necesario para denunciar el hecho ante la Administración Estatal de Industria y Comercio, que sería el equivalente a la Defensoría del Consumidor en la Argentina.

La entidad confirmó que se trataba de papel higiénico, cosa que le permitió a la mujer a contactarse directamente con la empresa. Acorde a lo que informó el portal británico The Mirror, los representantes de KFC no quisieron dar declaraciones, pero sí confirmaron haber iniciado una investigación al respecto. A su vez, aseveraron haberse puesto en contacto con la damnificada para resarcirla por su pedido en mal estado.