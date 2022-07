Abandonó a un perro ciego, la grabaron y el video desató una ola de indignación

En ocasiones, las personas suelen mostrar un lado cruel y lo reflejan mediante actos aberrantes. En esta ocasión, una mujer se volvió viral luego de abandonar a su mascota en el barrio porteño de La Paternal. Las imágenes del momento quedaron registradas a través de las cámaras de seguridad y en la actualidad buscan, además de revelar la identidad de la propietaria, a una familia que adopte al animal.

El hecho ocurrió el domingo 17 de julio por la mañana. Los videos muestran a la dueña de un perro raza cocker color marrón, al que traslada por la vereda atado con una correa. Inesperadamente, y de forma brusca, lo alzó y lo dejó hacia el jardín de una casa ubicada en la cuadra. Asimismo, adjuntó una carta y la dejó en el buzón de la vivienda, donde detalló las características del animal.

Abandonó a su perro en plena calle

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, escribió en el aviso.

Rápidamente, la situación se volvió viral y fue la protectora de animales Patitas en Casa quien se hizo cargo del animal. A través de una publicación que escribieron en su cuenta de Instagram, relataron el hecho y expresaron que en la actualidad buscan a una familia que se encargue de resguardar su bienestar.

“Así lo abandonaban, como si su vida no valiera nada, como si fuera un peluche, como si no sintiera… Yo me pregunto, ¿cómo hacés para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas abandonar? ¿Cómo puede haber gente con tanda maldad?”, introdujeron en su explicación, junto con el video en cuestión.

Por otro lado, revelaron que Norma, la dueña de la casa donde abandonaron al perro, lo retuvo y -pese a que no puede adoptarlo- pidió la ayuda necesaria. “Adriano cayó en buenas manos gracias a Belu que nos escribió apenas le llegó el caso y se movió para encontrar un hogar transitorio”, explicaron.

Adriano en la actualidad Instagram @patitasencasa

Asimismo, remarcaron que una mujer llamada Cecilia se ofreció a transitarlo durante 15 días. En todo ese tiempo, esperan buscar finalmente a su adoptante: “Ahora nos toca ir a la veterinaria a hacer un control y análisis general para ver como se encuentra. Sin embargo, el pobre perro no entiende nada. ¿Qué se sentirá ser abandonado por tu familia de toda la vida? Creo que nadie quisiera saberlo. Tenemos muchísima bronca e impotencia, nos pasamos el domingo angustiadas por la situación, porque realmente no podemos creer estas cosas. Tratamos de convertir toda esa bronca en acción, y haremos todo lo posible para encontrar la mejor de las familias para Adriano, pero como siempre, no podemos solas, ¿nos ayudan?”.

La situación dio pie para que los usuarios opinen al respecto y se genere un debate con un sinfín de puntos de vista sobre la situación. Sin embargo, la mayoría vivió los mismos sentimientos de indignación. “La gente tiene una crueldad que es indescriptible”, escribió un usuario. “No puedo creer. Me dolió el alma como lo dejó. Es ciego y se guía por el olfato, no me imagino su estrés. Igual sabemos que es lo mejor para Adriano, salir de ese hogar donde no lo querían”, expresó otro. “Ojalá consiga una hermosa familia que de verdad lo ame”, sostuvo una joven.

En las historias de Instagram, la propietaria de la cuenta y voluntaria de la Fundación aportó más detalles de la búsqueda del adoptante. “Estoy segura que de todas las familias que nos contactaron por él, hay más de una que estará apta, pero filtraremos por orden de llegada y en relación a los formularios para que todo sea más justo. Estaría bueno que colaboren con otros perros, hay de distintos tamaños, personalidades y quería invitarlos a todos a que estén dispuestos a considerar la idea de adoptar a otro perrito, que están a la espera hace mucho tiempo”, aseguró. De esta forma, todos los voluntarios hacen foco en convertir esta historia de maltrato animal en una buena acción y cambiar su destino.