Pidió que escribieran una frase en japonés en su torta de cumpleaños, pero lo que le pusieron dejó a todos sin palabras

Una divertida anécdota de cumpleaños de un usuario de Twitter se viralizó en las últimas horas y provocó carcajadas entre los usuarios. Leonel Martínez (@LeonelMtzPR) contó que su hermana quiso sorprenderlo con una torta con un mensaje en japonés, pero lo que le entregaron dejó a todos sin palabras.

“Hoy es mi cumpleaños y mi hermana mandó a poner ‘felicidades’ en japonés en la plaquita de chocolate del pastel como dedicatoria”, explicó el usuario que se define como un “aficionado al arte, diseño gráfico y básicamente todas las formas de diseño”, según su biografía de Twitter. Tras ello, adjuntó la foto del mensaje en cuestión, y agregó: “Vean lo que pusieron”.

"Felicidades en japonés", el mensaje en la torta que se volvió viral (Foto: Twitter @LeonelMtzPR)

Tal como se puede ver en la imagen, los encargados de escribir el tierno mensaje se tomaron la indicación demasiado literal, y acataron la orden de una manera bastante pragmática: “Felicidades en japonés”, redactaron en cursiva con la manga repostera. Un resultado inesperado, pero que sin dudas le aportó una cuota de humor a la celebración.

Si bien al principio el tuit de Leonel pudo haberse interpretado como una queja, o incluso una burla, hacia la casa de tortas, el tuitero se encargó de aclarar en una segunda publicación que estaba todo bien. “Aunque no me estoy quejando”, indicó Martínez, que gracias al divertido error recordará para siempre este cumpleaños como el día en que se volvió viral.

"Aunque no me estoy quejando", aclaró el cumpleañero (Foto: Twitter @LeonelMtzPR)

Como no podía ser de otra manera, la reacción de los usuarios no se hizo esperar. En menos de 24 horas, el post de Leonel superó los 4.000 retuits, los 65.000 likes y cosechó más de 300 comentarios de todo tipo. “Excelente servicio”, dijo un tuitero con ironía y agregó cinco emojis de estrellas, como si se tratara de una reseña de Google. “Felicidades en japonés, Leonel, en tu inolvidable cumpleaños”, escribió una usuaria. “Espero que al menos el chocolate haya estado rico”, le dijo otra.

Los emojis de risas se multiplicaron entre las respuestas. “Jajaja me dio mucha ternura, la verdad”, opinó una usuaria. “Parece chiste, pero es anécdota”, sostuvo otra. Y también hubo quienes, para ganar algunos likes, aportaron sus propias experiencias. “En mi cumpleaños pedí que escribieran ‘Pájaro día’ porque “Birthday” (bird-day) y escribieron Pájaro Díaz”, contó @MUSA_HUESCA, y adjuntó la prueba.

"Pájaro Díaz": las repercusiones del viral de la torta de cumpleaños (Foto: Twitter)

Otra usuaria, @13_nazaa, aprovechó el hilo de respuestas para recordar el día que pidió que le agreguen “una notita” y terminaron transcribiendo el mensaje completo, una vez más, de la manera más literal posible. “¡¡Hola!! Podría ponerle una notita que diga: ‘Felicidades, todo sea por la herencia. Te amamos”, se lee en la nota que está abrochada al regalo.

"La notita" que fue demasiado literal (Foto: Twitter)

También hubo quienes acusaron a la hermana de Leonel de no haber hecho su trabajo como correspondía, y remarcaron que el error no fue de la repostería. “Jajaja está muy bueno, a pesar de que no era su trabajo traducirlo, cosa que tu hermana debió hacer”, sostuvo un usuario. “Las instrucciones fueron seguidas al pie de la letra. Si hay algo mal, fallaron las instrucciones, no el ejecutor”, indicó otro en la misma sintonía. “Hicieron exactamente lo que se les pidió”, agregó un tercero.