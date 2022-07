La estrategia de una viajera para conseguir viajar siempre junto a asientos libres en el avión

Los vuelos comerciales no siempre son los más cómodos, no solo por los acompañantes aleatorios con los que solemos compartir horas de viaje, sino también por el espacio reducido entre cada asiento dentro del avión. En esta línea, la tiktoker Nabille Giovanna dio algunas recomendaciones para conseguir un lugar con asientos libres y para que no se tenga que compartir con nadie el trayecto.

Uno de sus últimos videos se volvió viral por el interés de miles de viajeros que deseaban saber sus tips. Realmente se trata de una táctica muy sencilla, ya que lo único que hay que hacer es esperar a que todos los pasajeros del vuelo suban al avión, para después ingresar y fijarse cuáles son los asientos que quedaron desocupados.

De acuerdo con Nabille, solo son tres pasos los que hay que seguir:

Cuando llamen a abordar, esperar a que todos suban a la aeronave.

Asegurarse de ser la última persona en subir al vuelo.

Entrar al avión y sentarse en los asientos que estén libres.

Una joven tiktoker reveló cómo conseguir asientos vacíos en un avión

La consecuencia de esperar

Lo que hay que tomar en cuenta es que se podría perder el vuelo por esperar a ser la última persona en abordar. Así que la tiktoker recomendó tener mucho cuidado y entrar al final, pero no tan tarde. “No te vaya a dejar el avión”, fue la descripción con la que la joven publicó el clip. Además, advirtió que esto solo funcionará si hay personas que no acudieron al vuelo, o si éste no estaba en su máxima capacidad: “Si el vuelo va lleno, y todos los pasajeros van, no vas a poder”, sentenció.

Por supuesto que hubo todo tipo de reacciones por parte de los usuarios de esta red social, ya que nunca se imaginaron que fuera tan fácil ir cómodo en un viaje aéreo. Algunos estuvieron de acuerdo con ella y se dijeron dispuestos a intentarlo, incluso hubo algunos que comentaron que ya lo habían hecho: “Es recomendable sobre todo en vuelos internacionales. Te superayuda al dormir”, dijo una usuaria.

Tiktoker revela el secreto para viajar en un vuelo con la ventanilla libre

Fueron más los que reprocharon esta técnica por los múltiples riesgos que conlleva y criticaron a Nabille por recomendar eso de manera pública. Incluso los tiktokeros enlistaron algunos perjuicios que traería sentarse en una silla por la que no se pagó y entrar último en un vuelo. Estos fueron los más señalados:

Si el personal te mira el boleto y ve que no estás en el tuyo, te moverá de sitio.

Es importante mantener el asiento, ya que, si algo sucede, la aerolínea sabrá quién eres.

Si embarcas último, arriesgas no tener espacio para tu equipaje de mano.

Alguien podría subir en la siguiente escala.

Riesgo de perder el vuelo por ser el último en abordar.

Si la aerolínea observa que no hay nadie en tu lugar, podrían vender de nuevo el mismo espacio.

El video acumula hasta ahora más de un millón de reproducciones. Y es que la tiktoker suele dar algunos tips de viaje ideales para ciertas personas, pero en esta ocasión la respuesta de los tiktokeros quizá no fue la esperada y muchos se negaron a intentarlo.