Vacaciones de invierno: cuánto cuesta salir con una familia de cuatro

Las vacaciones de invierno son sinónimo de tiempo en familia, pero también de un presupuesto que se pone a prueba. Entre funciones de teatro, cine, salidas a comer y algún antojo de helado, una sola jornada puede superar fácilmente los $250.000 para una familia de cuatro. Multiplicado por dos semanas de receso, el desafío no es encontrar qué hacer, sino cómo disfrutar más sin que cada plan implique un gasto difícil de sostener. En ese escenario, Club LA NACION acompaña la agenda de las vacaciones con “Club Kids”, una selección de beneficios pensados para aliviar el costo de cada salida y hacer que decir “sí, vamos” sea un poco más fácil.

El teatro nunca falla

La cartelera porteña tiene opciones para todas las edades y gustos Shutterstock

Encontrar una tarde en la que todos en la familia estén de acuerdo con el plan no es poca cosa durante el receso invernal, y el teatro suele ser el un gran terreno neutral entre gustos de seis años y de cuarenta. En Paseo La Plaza, la entrada a “La Plaza de los Chicos” arranca en $33.000 por función, así que una familia completa paga $132.000 sin ningún descuento. Con el 2x1 que Club LA NACION tiene activo para este festival, esa cuenta baja a $66.000, la mitad, y quedan más de veinte propuestas diarias para elegir entre magia, música y comedia familiar.

Solo con esta salida al teatro, una familia puede ahorrar más de $60.000, varias veces el valor mensual de la suscripción a Club LA NACION, que ronda los $1600.

A pocas cuadras, ND Teatro arma su propia programación familiar para estas vacaciones, con funciones de Vuelta Canela, Los Cazurros y Tito y Coloso, entre otros, y entradas desde $15.000. Cuatro entradas ahí suman $60.000 antes de aplicar nada. Con el 2x1 de Club, el gasto se reduce a $30.000.

Y aunque no es estrictamente teatro, sí es un show que convoca a grandes y chicos: Disney On Ice vuelve al Movistar Arena con los personajes más entrañables y Club ofrece un 2x1 y hasta un 4x2 de martes a domingo. Esto significa que una familia de cuatro que pagaría $112.000 terminaría gastando apenas $56.000.

El antojo perfecto

¿Quién puede resistirse a una hamburguesa generosa? Shutterstock

Manos que no alcanzan a limpiarse antes del segundo bocado, servilletas de papel amontonadas, la mesa en la que todos despliegan sus papas fritas: ¿hay algo más rico que disfrutar una buena hamburguesa?

En Mostaza, combos como el Mega Cuarto Doble rondan los $19.000, por lo que cuatro combos suman $76.000 antes de cualquier descuento. Con el 20% que Club LA NACION ofrece sobre el total de la factura, la salida baja a $60.800, un ahorro de $15.200.

Dean & Dennys suma otra variante, con sus clásicas papas crinkle y opciones hasta veggie, con combos de entre $16.000 y $20.000 según la hamburguesa elegida. Tomando un promedio de $16.000, cuatro combos llegan a $64.000. Ahí, el 20% en toda la carta deja la cuenta en $51.200, un ahorro de $12.800.

Pantalla grande como el plan

Los estrenos de chicos suman guiños que entretienen a más de un adulto Shutterstock

Julio llega con la cartelera de cine cargada de propuestas infantiles: Toy Story 5, que Woody y compañía vuelven a liderar en pantalla, sigue en cartel varias semanas después de su estreno, y Minions & Monsters, la nueva entrega de la franquicia, arrancó a principio de mes. En Cinemark, la entrada general cuesta $18.800 y la de menor $15.000, así que una familia con dos adultos y dos chicos paga $67.600 por la función. Con el 2x1 de Club, la cuenta baja a $33.800, la mitad.

Helado todo el año

Choco Dubai, uno de los nuevos sabores de Freddo, se disfruta incluso más en cucurucho

El frío no frena el antojo, y menos el de los chicos, que piden helado en pleno julio con la misma convicción que en enero (y los adultos nos tentamos, claro). En Freddo, el kilo con cuatro sabores a elección cuesta $28.900, y con el 35% que ofrece Club LA NACION sobre el total, baja a $18.785, un ahorro de $10.115. Aunque si lo que se busca es el clásico cucurucho, cuatro rondan los $34.000, y ahí el 2x1 que ofrece Club hace que la familia entera se deleite pagando solo $17.000.

Aunque los amantes de lo dulce siempre pueden ir más allá y descubrir las propuestas de Club en cafetería, con delicias panaderas y pasteleras por igual.

Un ahorro que se nota

Categoría Sin Club Con Club Ahorro Teatro $192.000 $96.000 $96.000 Cine $67.600 $33.800 $33.800 Hamburguesas $140.000 $112.000 $28.000 Helado $62.900 $35.785 $27.115 Total $462.500 $277.585 $184.915

Quince días de vacaciones no alcanzan para agotar todos los planes, pero sí para sentir cada salida. Sumando lo que se ahorra en cada una de estas salidas, el total supera los $180.000 en apenas dos semanas de vacaciones. Contra eso, la suscripción a Club LA NACION, que cuesta $1600 por mes, se paga sola con la primera salida. Con la credencial virtual en la app, el teatro, el cine, las hamburguesas y los helados dejan de competir entre sí por el presupuesto familiar.

Suscribite ahora a Club LA NACION por $1600/mes.

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