Albert Bandura, psicólogo canadiense: “Las personas que tienen un sentido de autoeficacia se recuperan del fracaso”

La forma en que una persona interpreta sus propias capacidades puede modificar la manera en que enfrenta un desafío, responde ante una dificultad y evalúa un resultado. Para Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, esa percepción estaba estrechamente relacionada con la llamada autoeficacia, un concepto de su trabajo y una de las claves para comprender cómo las personas actúan frente al éxito y al fracaso.

Fracaso y éxito: una mirada desde la psicología de Albert Bandura

Las ideas de Bandura permiten abordar el comportamiento humano desde una perspectiva en la que las capacidades no aparecen como una característica completamente fija. Su trabajo puso el foco en la relación entre las creencias personales, las acciones y el entorno, y planteó que la manera en que alguien percibe sus propias posibilidades puede tener consecuencias sobre aquello que finalmente hace.

Según la obra Self Efficacy in Changing Societies (1995), para Bandura, la autoeficacia es la convicción de organizar y ejecutar acciones para gestionar situaciones futuras facebook.com/p/Albert-Bandura

Según la información biográfica publicada por Britannica, Bandura nació en 1925 en Canadá y desarrolló su trayectoria como psicólogo canadiense-estadounidense. Murió en 2021.

Su trabajo estuvo particularmente vinculado con el aprendizaje social, la teoría cognitiva social y el concepto de autoeficacia, entendido como la creencia de una persona en sus propias capacidades.

En el artículo de Verywell Mind dedicado a sus pensamientos sobre autoeficacia, aprendizaje social y cognición social, se recoge una afirmación tomada de su obra Self-efficacy: The Exercise of Control, publicada en 1997: “La creencia en uno mismo no garantiza necesariamente el éxito, pero la incredulidad en uno mismo genera con certeza el fracaso”.

“Las personas que creen que pueden cambiar su vida suelen tener más éxito, mejor salud y mayor bienestar” fue una frase del psicólogo que resume su idea, según citó The Economic Times.

El concepto de autoeficacia en el trabajo de Albert Bandura

El concepto de la autoeficacia elaborado por el psicólogo apunta a la convicción de que una persona puede organizar y ejecutar las acciones necesarias para afrontar determinadas situaciones.

En Verywell Mind, la definición atribuida a Bandura a partir de Self Efficacy in Changing Societies, de 1995, señala: “La autoeficacia es la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar las fuentes de acción necesarias para gestionar situaciones futuras”.

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Según Britannica, su teoría cognitiva social, desarrollada en 1986, sostiene que el entorno de una persona, su cognición y su comportamiento interactúan para determinar cómo funciona.

Dentro de ese planteo, la autoeficacia tiene un papel relevante porque las creencias sobre las propias capacidades influyen en las elecciones, el esfuerzo y los sentimientos.

Qué ocurre cuando aparece el fracaso, según Bandura

Para Bandura, el fracaso tampoco debía entenderse necesariamente como una confirmación de incapacidad. La respuesta ante un resultado adverso podía estar vinculada con el nivel de autoeficacia de una persona y con la manera en que interpretaba aquello que había sucedido.

La teoría cognitiva social de Bandura sostiene que la cognición, el comportamiento y el entorno interactúan para determinar el funcionamiento humano facebook.com/AlbertBandura

En Verywell Mind, una de las citas tomadas de Encyclopedia of Human Behavior, de 1994, expresa esta idea de forma clara: “Al perseverar durante los momentos difíciles, las personas salen de la adversidad con un sentido de eficacia más fuerte”.

La afirmación introduce otro elemento importante en la visión del psicólogo: la perseverancia. La dificultad puede convertirse en una experiencia que modifique la percepción que una persona tiene de sí misma.

En otro pasaje de Self-Efficacy: The Exercise of Control, reproducido por Verywell Mind, Bandura sostuvo: “Las personas que tienen un sentido de autoeficacia se recuperan del fracaso; afrontan las cosas pensando en cómo manejarlas, en lugar de preocuparse por lo que puede salir mal”.