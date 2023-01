Viajaba con su esposa en el auto y tuvo un olvido que le puede costar el matrimonio

escuchar

Un hecho insólito se presentó en Tailandia cuando un hombre, accidentalmente, dejó a su esposa en medio de la ruta y condujo 160 kilómetros pensando que ella se encontraba durmiendo en el coche, lo que llevó a que se desate una situación inesperada, en vísperas del festejo de Año Nuevo.

Los hechos que se conocieron en las últimas horas ocurrieron cuando Boontom Chaimoon, de 55 años, y Amnuay Chaimoon, de 49, viajaron durante la noche a su ciudad natal en la provincia de Maha Sarakham. El viaje iba muy bien y la pareja disfrutaba de la ruta hasta que de un momento a otro el buen clima entre ellos se vio atravesado por una confusión.

Un hombre dejó a su esposa en medio de la ruta (Foto genérica Pexels)

El hombre de 55 años decidió detener un momento el vehículo en medio de la ruta y bajarse a orinar a un costado del camino, ya que le quedaba un largo trayecto por realizar. Lo que no tuvo en cuenta es que su esposa también descendió del coche pero no le avisó. Por lo tanto, él creyó que la mujer se había quedado durmiendo.

El esposo regresó al coche y continuó su trayecto pensando que su esposa se encontraba descansando en el asiento trasero. Mientras tanto, la mujer salió de la zona boscosa y cuando intentó regresar al auto no lo encontró.

El hombre dejó a su esposa en medio de la ruta. Getty Images

Infortunadamente, la mujer no tenía dinero ni teléfono ya que bajó de un momento a otro del auto, por lo que tuvo que caminar más de 20 kilómetros hasta encontrar una estación de policía. Sobre las cinco de la mañana los oficiales le brindaron ayuda y ella solicitó que buscaran a su esposo. Hasta el momento, no sabía qué le podría haber ocurrido al hombre, que de un momento a otro desapareció y no tenía noticias de él.

Pero la situación se complejizó aún más, ya que ella no sabía el número de su pareja, por lo que fue imposible localizarlo. Intentaron comunicarse al teléfono de la mujer, pero luego de realizar 20 llamadas, las autoridades desistieron. Cuando el conductor se dio cuenta de que su esposa no estaba, había conducido 160 kilómetros y tuvo que regresar hasta el punto donde había hecho la pausa en medio de la ruta.

Los detalles del reencuentro no transcendieron pero el regreso del hombre fue crucial para que se lleve a cabo. Los medios tailandeses informan que este hombre le pidió disculpas a su esposa y ella subió al vehículo sin refutar, por lo que públicamente no hubo una discusión al respecto. Antes de que los dos salieran a la carretera, Amnuay le dijo a la policía local que está casada hace más de 27 años y que tenían un hijo de 26 años. Falta conocer si este momento se transformó en un gracioso recuerdo para la pareja o, por lo contrario, generó una pelea entre ellos.

EL TIEMPO (GDA)