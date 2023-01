Es inmigrante cubano y mostró su sorpresa al visitar un supermercado por primera vez: “De ficción”

escuchar

Omarito, como es conocido en las plataformas digitales, logró ganar gran repercusión mediática tras contar su historia de vida. El influencer expresó que tuvo que salir de Cuba, su país natal, para radicarse en Perú por “las faltas de oportunidades que había” en su país.

Sus relatos lograron llamar la atención de la comunidad digital al realizar una comparación sobre el estilo de vida en ambos destinos, particularmente, sobre insumos básicos, ropa y otros productos que son de libre acceso en la mayoría de regiones del continente.

“Mi primera vez en Perú y en un supermercado”, dice el título de su video en YouTube, que ya cuenta con 182 mil reproducciones en la plataforma, y donde empezó a contar su experiencia en la isla.

“Donde no te podés quejar del mal vivir, así tus hijos no tengan zapatos para ir a la escuela. Bienvenidos a esa Cuba donde el turista tiene más valor que aquel que nació en ese país”, sostuvo. Por otro lado, comentó que el acceso a la información está muy sesgado, ya que los canales de televisión nacionales presuntamente promueven una campaña de desprestigio contra los países del exterior.

Su sorpresa al llegar a Perú y ver un supermercado

El cambio de vida al que se someten aquellos que escapan de sus lugares de origen es abrumador. Según admitió Omarito, cuestiones tan normales como visitar un centro comercial o un supermercado, se vuelven toda una experiencia sacada de una película de ficción.

“Como yo me sorprendí cuando llegué a Perú y cuando pisé por primera vez un supermercado. Quizás para vos suene ridículo, pero para mí no. En Cuba no existen supermercados, no existe una economía abierta, por ende, los cubanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas; que entres a un mercado y veas todo abastecido, que si tenés el dinero para llenar tu carrito, lo llenas”.

Sobre este tema, Omarito lanzó una fuerte declaración: “Si un policía ve a una persona con, por ejemplo, 20 botellas de aceite, sería decomisado por acaparamiento. Es la palabra que se usa para decir que una persona se excedió en sus compras, que tenés más de lo necesario. Grábate esa palabra si alguna vez vas a Cuba”, aseveró.

La reacción del hombre se volvió viral (Foto: YouTube: Omarito informa)

Por último, se filmó en el sector de las góndolas del supermercado mientras mostraba una serie de productos para llevar a su familia, solo para decir que en Cuba las personas tiene que someterse a filas extensas para acceder a alimentos como cebolla, papa, agua, carne, entre otros productos.

“Imagínense mi cara, parecía alguien que había viajado a otra dimensión” (...) lo primero que se le viene a la cabeza a un cubano en un supermercado como este es la familia. Acá uno tiene acceso a todo y allá uno se está matando en una cola”, concluyó.

El Tiempo (Colombia)