Lo conoció por una app, iban a viajar juntos, pero él la dejó plantada y se lo encontró en el vuelo

escuchar

Jess Austen charló vía chat por varios meses con un hombre que, finalmente, la invitó a pasar las vacaciones en Bali. La mujer aceptó, así que rápidamente hicieron planes para tener su primera cita y al fin conocerse en persona. Sin embargo, esta romántica historia se convirtió en algo totalmente desastroso cuando ella viajó de Sídney a Indonesia. Ahí, él aplicó el famoso ghosting, que como se le denomina al acto de desaparecer repentinamente sin ninguna explicación.

La mujer de 29 años contó a través de su perfil @Jesszautsen la odisea que vivió al viajar fuera del país solo para ver a una persona que había conocido en Internet, a través de la aplicación Hinge. “Originalmente, iba a hacer un video de ‘ven a Bali conmigo en mi primera cita’, pero en lugar de eso vamos a tener una sesión del FBI de ‘¿qué diablos les pasa a los hombres?’”, dijo la tiktoker.

Según contó Jess, la historia comenzó mientras hablaba con el hombre de manera “intermitente” en Instagram. Cuando éste le anunció que estaba soltero, ella le hizo saber que se encontraba en la misma situación. Desde entonces, los chats entre ellos fueron persistentes hasta que el joven le preguntó si quería acompañarlo de viaje. Jess le dijo que sí y, cuando al fin llegó al aeropuerto, ya no supo más de él. Ese debió ser el abrupto final, hasta que ocurrió un detalle.

La peor parte de su “cita” fue cuando se lo encontró en el vuelo de regreso a casa: “Estaba frente a mí, así que lo vi en la vida real y al menos confirmé que no era un bagre”, dijo al medio News.com.au. “Me ignoró, si me vio, pero, ¿cómo podría no hacerlo? Yo estaba de pie junto a él esperando para entrar en mi fila. Me hubiera encantado haber dicho algo para llamarlo, pero estaba un poco avergonzada de haber hecho todo ese camino, haber sido víctima del ghosting y estar en el avión sola detrás de él”, siguió.

Jess explicó a sus seguidores la terrible experiencia en su primera cita

Austen reveló al portal de noticias que, cuando se volvió viral en TikTok, él se contactó con ella para explicarle la situación. Justificó que le hizo ghosting porque había conocido a alguien más en Lombok. “Le comenté lo cobarde que era eso y que no debería de haberme invitado si iba con la intención de conocer a quien fuera”, agregó.

Con más videos publicados en su cuenta de TikTok sobre esta anécdota, Jess espera que pueda ayudar a otros a comprender los alcances de esta práctica. También los instó a entender cómo la comunicación es importante para cuando se tiene una cita: “Las conversaciones incómodas no son fáciles, pero brindan comprensión a ambas partes (...)”, cerró.

¿Qué es el Ghosting?

Según una descripción de The New York Times, ghosting es cuando alguien “corta comunicación sin explicación”. Ya sea un amigo, un amante o cualquier otro tipo de relación social digital: “Hay diferentes niveles de ghosting”, compartió al respecto Wendy Walsh, profesora de psicología. Estos son los siguientes:

El ghosting se da generalmente en las redes sociales FREEPIK

Primera ola de ghosting : Las conversaciones continúan, pero los mensajes se responden de forma excesivamente tardía.

: Las conversaciones continúan, pero los mensajes se responden de forma excesivamente tardía. Segunda ola de ghosting: En esta situación, la persona no desaparece de inmediato, sino que comienza a cancelar con anticipación y evita la comunicación; a pesar de ello, la conexión se mantiene a través de “likes”.

En esta situación, la persona no desaparece de inmediato, sino que comienza a cancelar con anticipación y evita la comunicación; a pesar de ello, la conexión se mantiene a través de “likes”. Tercera ola de ghosting intermitente: Se da cuando el involucrado ya ha entrado en una relación sexual y simplemente, se va de un día a otro.

LA NACION