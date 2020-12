Victoria Eugenia Henao junto a Pablo Escobar y su hija Manuela, en Colombia (Instagram)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 17:21

Victoria Eugenia Henao, mejor conocida como la viuda de Pablo Escobar, recordó en una entrevista con la revista colombiana Semana, cómo fue que llegó a la Argentina junto a sus dos hijos y los días que pasó en la cárcel en nuestro país.

El relato de Henao -parte de él se ve plasmado en su libro autobiográfico Mi vida con Pablo, cuya promoción es la razón de ser de estas entrevistas- es distinto a lo que la mayoría del público piensa sobre ella, producto de la ficcionalización ofrecida en la serie de Netflix Narcos.

Ella asegura que era una víctima más de su esposo, y que le tenía miedo. Pero el calvario de vivir con el capo narco más peligroso de Colombia la acompañó incluso después de la muerte de Escobar en 1993, cuando Henao se encontraba buscando un lugar en donde pudiera darle seguridad a sus hijos.

"Subimos a un avión y nos fuimos para Buenos Aires", relató la viuda de Pablo Escobar, luego de recordar un paso previo por Mozambique, en donde las condiciones de vida eran muy complicadas para ella y sus hijos Juan Pablo [hoy Sebastián] y Manuela.

"Allá se podía entrar como turista por tres meses y las cosas se fueron desarrollando por sí solas. Llegamos a las 5 de la mañana del 24 de diciembre y estamos viviendo aquí desde hace 26 años", agregó.

En principio llevaron una vida anónima en la Argentina, pero en un momento un contador que conocía su verdadera identidad empezó a extorsionar a Victoria. "Durante 11 meses me amenazaba con toda clase de cosas si no le daba dinero. Yo fui registrando todo ese chantaje y un día me presenté ante una juez y le dije quién era yo y qué me estaba sucediendo. Eso hizo pública la información de que éramos la familia de Pablo Escobar y acabamos en la cárcel mi hijo y yo", contó.

"Yo pasé 18 meses detenida y Sebastián 45 días cuando él no era más que un estudiante", dijo Henao, asegurando que la justicia argentina los perseguía únicamente por ser la familia de Pablo Escobar. "Primero nos cuestionaron por falsedad en documentos, hasta que pudimos probar que el Estado colombiano nos había cambiado los nombres de forma totalmente legal. Luego me inventaron lavado de dinero, siete años después la corte suprema de justicia nos absolvió", agregó.

La mujer pasó meses en "una celda de cemento de 1 metro por 3, con una letrina y una ventanita de 20 por 20 centímetros", mientras su hija Manuela fue expulsada de dos colegios y quedó bajo el cuidado de su hermano Sebastián.

Según el testimonio de Henao, fue fundamental la intervención del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien se interesó por su caso y exigió su liberación: "Se dio cuenta de que la única razón por la cual yo estaba en la cárcel era por ser la esposa de Pablo Escobar. Con su intervención eventualmente me dejaron en libertad condicional y, ocho años después, la Corte me declaró inocente y me pidió perdón".