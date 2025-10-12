Vive en Miami y es una de las periodistas más reconocidas de Colombia: el recuerdo de su romance con Pablo Escobar

Virginia Vallejo tiene 76 años y reside en un apartamento en Miami, Florida. La reconocida periodista y exmodelo colombiana vuelve a estar en la noticia tras hablar sobre el romance que mantuvo con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Virginia Vallejo cuenta cómo fue su relación con Pablo Escobar

La relación entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar comenzó en 1982, cuando ella visitó la Hacienda Nápoles acompañada de su pareja de entonces, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay. En ese momento, Escobar le salvó la vida, ya que estuvo a punto de morir ahogada debido a un torbellino que se formó en uno de los ríos de la propiedad, destacó Univision.

Tras ese episodio, iniciaron una relación secreta. Al ser figuras públicas muy conocidas en Colombia, debían mantenerla con extrema discreción. El romance se prolongó durante cinco años.

Recientemente, Vallejo afirmó de manera tajante que no se arrepiente de haber amado a Escobar, aunque sí siente un profundo odio hacia él, aseguró en una entrevista para el programa Los Informantes de Caracol Televisión.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos, que fueron espantosos, ni de Pablo, que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, enfatizó la exmodelo.

Además, la también expresentadora insistió en corregir la forma en que se define su vínculo histórico, y afirmó que la relación era de iguales. “Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales”, señaló.

Vallejo se encontraba en el pico de su carrera cuando conoció a Pablo Escobar (Instagram/@virginiavallejoofficial)

En cuanto al amor que le tenía Escobar, Virginia habría manifestado:“Borró las deudas de mi compañía, me envió mil orquídeas y me consiguió el divorcio exprés de David Stivel (actor argentino). De todos modos, si no me hubiese amado con esa pasión, no le habría dado bola. En ese momento, podía escoger al hombre que quisiera”, citó Big Bang News.

Curiosamente, el arrepentimiento más profundo de Vallejo no está vinculado con el capo, sino con su falta de visión materialista. Recordó que Escobar le ofreció pedir lo que quisiera, ella respondió: “No quiero nada, Pablo, de bruta. Esa es una de las cosas que lamento en la vida (...) Yo debía haberle pedido todo”, destacó el sitio El Colombiano.

Vallejo escribió un libro fruto de su relación con Pablo Escobar (Instagram/@aurelino_pedro_filho)

“Se volvió monstruoso en los últimos años, después de nuestra relación. Pero cuando lo conocí era un campesino de 32 años con mucho dinero. Por más que esos narcoproductos lo hayan convertido en un dios, la realidad es que lo trataban como a un pobre diablo y me inspiraba compasión”, enfatizó.

Su vínculo con el narcotraficante la llevó a escribir el libro autobiográfico Amando a Pablo, odiando a Escobar, publicado en 2007.

Su trabajo como periodista y modelo

Virginia era una mujer de la alta sociedad y una de las periodistas más reconocidas de Colombia. A comienzos de los años 80 estaba en la cima de su carrera y era uno de los rostros más conocidos del país por presentar el noticiero 24 Horas, señaló RTVE.

También trabajó como actriz en la telenovela Sombra de tu sombra en 1991, que marcó su regreso a Colombia para este medio. Además, ganó en dos ocasiones el premio a Mejor Presentadora de Noticias en Televisión otorgado por la Asociación de Periodistas del Espectáculo de Colombia.

La presentadora de TV también incursionó como actriz en varias telenovelas (Instagram/@virginiavallejoofficial)

Virginia Vallejo revela cómo salió de Colombia para llegar a Miami

Vallejo salió de Colombia el 18 de julio de 2006 en un avión de la DEA, para llegar a Estados Unidos como testigo protegido tras declarar contra las mafias y sus vínculos con la política, destacó El Colombiano.

Debió regresar en 2008 a su país natal porque el gobierno requería su testimonio sobre los carteles de Cali y Medellín, así como sobre el asalto al Palacio de Justicia. Ahora, vive en un apartamento en Miami, Florida (Estados Unidos), dentro de un conjunto residencial para adultos mayores.

Respecto de su futuro en Colombia, Vallejo fue categórica: “Nunca volveré a Colombia. No extraño nada”.

Actualmente Vallejo se encuentra exiliada en un apartamento en Miami, Florida (Instagram/@virginiavallejoofficial)

Virginia se dedica a la escritura. Recientemente, terminó El alucinante país dorado, el primero de tres libros de ficción que incluyen “pinceladas de la realidad que tuvo que vivir”.