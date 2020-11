Video: un gato celoso es furor en las redes por su reacción

El gesto de un gato celoso se tornó viral en las redes sociales. Crédito: Captura de pantalla

El gesto de celos de un gato, mientras su dueño acariciaba a otro felino recién llegado a su casa, se convirtió en viral en las redes sociales. La escena, publicada en TikTok, se multiplicó entre los diferentes usuarios por el gesto de sorpresa del animal que generó ternura y risas.

En la imagen se puede ver como un hombre recostado en un sillón acaricia a una pequeña gata que había recibido recientemente, tras adoptarla en un refugio de animales. Acto seguido, el felino más antiguo del hogar, asoma su cabeza y reacciona con un gesto en su cara propio de un humano: entre sorprendido y compungido.

La secuencia generó más repercusiones aún, porque el video fue editado con la canción "All By Myself", interpretada por Céline Dion. La famosa balada le de una impronta más dramática a la escena, ya que a su ternura, le suma un tono muy gracioso.