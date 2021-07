Vinagre blanco para todo: 18 usos domésticos súper prácticos

Es como si de repente toda una generación hubiera redescubierto lo que nuestras abuelas ya sabían: que el vinagre blanco (del latín “vinum acre”, es decir “vino agrio”) es indispensable para limpiar superficies de acero inoxidable, vidrios, espejos, pisos, ropa. Que es un producto barato, multiuso y ecológico, así que al usarlo también estás cuidando el planeta. Efectivamente: se desató furor por el vinagre blanco.

Tanto es así que en Instagram hay un hashtag dedicado, #vinagrelovers y dos cuentas que vieron crecer exponencialmente su número de seguidores desde que hablaron del tema. Se trata de @soyamodecasa y de @tipsytocs que se vieron sorprendidos por el interés que despertó esta sencilla solución hogareña.

Nes y Delfi, los dos instagrammers que más la rompen con el hashtag #vinagrelovers

"El primer día que hablé sobre usar vinagre explotó la cuenta", dice Nes, de Soy amo de casa. "Los seguidores lo empezaron a probar sin mucha fe y a compartirme sus experiencias maravillados ante los resultados. Entonces empecé a mostrar lo que me mandaban para demostrar que no estaba loco". Nes fue elegido por Netflix como el embajador argentino de Marie Kondo y será su presentador en el país.

Delfi, de Tips y Tocs, cuenta que creció en una zona con mucho sarro en el agua; así que siempre oía a los adultos hablar de que había que ponerle a la pava vinagre de alcohol. "Me llamaba la atención ese tip casero, así que cuando me tocó a mí hacer la limpieza de casa pensé: ‘Si funciona en la pava ¡Claramente tiene que funcionar en otros lugares!’¡Hoy lo uso para casi todo! Es un producto maravilloso porque es natural, no mancha, no corroe las superficies, es muy económico en comparación con otros limpiadores y es altamente efectivo. Muchos seguidores no me creen cuando lo recomiendo, pero a los pocos días me escriben sorprendidos porque ¡les funcionó! "

18 formas de usar el vinagre blanco

Delfi, de Tips y Tocs animó a sus seguidores a probar el vinagre y sus respuestas fueron todas positivas, hasta los más incrédulos decidieron adoptarlo.

1. Microondas: colocá un recipiente con agua y una cucharada de vinagre. Calentá por cinco minutos y limpiá con papel de cocina.

2. Horno: mezclá partes iguales de agua y bicarbonato y frotá todo el interior del horno con esa pasta. Dejá actuar toda la noche y enjuagá con agua. Rociá con vinagre y pasá un paño. Encendé el horno por 15 minutos.

3. Ollas quemadas: mezclá una taza de agua con una taza de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Ponelo en la olla y calentá a fuego lento removiendo con cuchara de madera. Lavá y enjuagá.

4. Sarro en platos y tazas: colocá abundante vinagre, echá agua hirviendo. Vas a ver cómo se afloja el sarro enseguida. Enjuagá.

5. Bacha de la cocina: espolvoreá dos cucharadas de bicarbonato de sodio en la bacha seca y pasá una esponja húmeda. Rociá vinagre sobre el bicarbonato y dejá actuar por diez minutos. Después frotá con cepillo de dientes. Enjuagá con agua, secá y pulí con un paño y vinagre.

6. Tacho de basura: mezclá vinagre y bicarbonato en partes iguales. Llená el tacho de agua caliente. Dejá reposar, pasá un cepillo y enjuagá.

7. Rieles de la ventana: desmontá, espolvoreá con bicarbonato, rociá vinagre, pasá un cepillo de dientes. Por último, verté agua para que corra la suciedad.

8. Pantallas (de celu , TV o compu): apagá la pantalla, quitá el polvo con un paño seco, limpiá con un paño humedecido en una solución de partes iguales de agua y vinagre de alcohol.

9. Filtros del aire: leé el manual, desenchufá el equipo, retirá la tapa frontal, sumergí el filtro en agua y vinagre por una hora, dejá secar completamente y volvé a colocar.

10. Cañerías: colocá media taza de bicarbonato en el desagüe, tirá media taza de vinagre de alcohol. Dejá actuar. Verté abundante agua caliente y por último hacé vacío con la sopapa.

11. Azulejos: colocá partes iguales de vinagre y agua en un rociador. Rociá la junta y pasá un cepillito. Enjuagá.

12. Sarro en duchas o canillas: dejá el cabezal en remojo en un recipiente con vinagre de alcohol o envuelto en un trapo húmedo con vinagre por media hora. Dejá correr el agua. Pasá un cepillo de dientes por el cabezal. Enjuagá y pulí con un paño.

13. Bañadera: mezclá partes iguales de bucarbonato de sodio y vinagre. Frotá la mezcla con un cepillo por la bañadera. Abrí la ducha y enjuagá con agua fría.

14. Lavarropas: colocá dos o tres tazas de vinagre en el lugar del jabón. Hacé un lavado sin ropa a 40 grados (algunos lavarropas tienen programa de autolimpieza). Desenchufá el lavarropas y pasá un paño húmedo en partes iguales de agua caliente y vinagre por todas partes (dentro y fuera).

15. Como suavizante: colocá media taza de vinagre blanco donde va el suavizante. Suaviza, realza colores, saca el olor a transpiración… ¡Y no deja olor! Ideal para pelos de mascotas.

16. Quitar stickers: sacá el grueso con agua, jabón y esponja. Después pasá una esponja que no raye humedecida con vinagre caliente.

17. Pisos: colocá un chorrito de vinagre en un balde con agua tibia. Podés agregar unas gotas de aceite esencial para perfumar. Mojá la mopa, escurrí y pasá por los pisos. Dejá secar.

18. Floreros: añadí unas gotas de vinagre al agua de un florero alarga la vida de las flores.

¿Dónde no usarlo?

Mármol.

Granito.

Piedras naturales.

Pisos porosos.

Algunos pisos de madera.

¿Por qué es tan efectivo el vinagre de alcohol?

Una dupla imbatible: mezclado con bicarbonato es un limpiador potente y ecológico.

Se trata de ácido acético diluido. Es un ácido orgánico que forman las acetobacterias presentes en la fermentación. Se obtiene a partir de una reacción química de oxidación que transforma la glucosa en ácido acético. Éste, diluido en las proporciones habituales del vinagre, que oscilan entre el 4 y el 5%, tiene propiedades antisépticas y desinfectantes. Sus efectos bactericidas se deben a que cambia el pH (la medida de acidez o alcalinidad de las sustancias). Por eso, muchas bacterias que sobreviven en un medio alcalino mueren al contacto con el ácido. En cuanto a su poder limpiador, la clave está en que es orgánico, igual que las grasas. El ácido acético funciona como un detergente que ayuda a despegar y disolver la suciedad. Este ácido también produce sales solubles en el agua a partir de restos de carbonatos de calcio, como los que se acumula en baños y cocinas, de ahí su capacidad para desincrustar. En Europa, especialmente en Francia y España, ya se vende en la góndola de productos de limpieza.

¿Cuál elegir?

Cualquiera de los que encontrás en el súper es efectivo. Podés conseguirlo en bidones en algunos supermercados chinos, en Macro y en los Maxi Consumo. Si buscás uno concentrado y con packaging canchero podés encontrarlo en The Vint Store. (En Instagram, @the_vint_store).