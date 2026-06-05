Desde US$10.000: cómo son las “casitas” de juego de los hijos de los famosos, con heladera y aire acondicionado

El diseño infantil es una tendencia en crecimiento: los tono pastel reemplazaron a los colores fuertes; los muebles de estilo boho y rústico ganaron protagonismo; y la naturaleza pasó a ocupar un lugar central en la decoración..

En un contexto en el que la estética cobra cada vez más relevancia, el real estate comienza a acercarse al universo infantil. Las clásicas casitas infantiles, con el techo rojo a dos aguas y las paredes amarillas o de madera, que permanecían escondidas al fondo del jardín o dentro de cuartos cerrados, ya no van más. ¿El reemplazo? Mansiones en miniatura de diseño, con impronta minimalista, y equipadas con electrodomésticos funcionales: desde heladera hasta aire acondicionado.

Esta tendencia, que es furor en Pinterest, se replica en distintas partes del mundo. En Europa aparecen casitas inspiradas en diferentes movimientos arquitectónicos adaptadas al mundo infantil, como en el Movimiento Moderno de mediados siglo XX.

En Europa aparecen casitas inspiradas en diferentes movimientos arquitectónicos adaptadas para chicos, como en el Movimiento Moderno de mediados siglo XX http://www.smartplayhouse.com/

En Estados Unidos la industria de las mini mansiones está en auge y los modelos abundan. Lilliput, una marca especializada en este tipo de construcciones, comercializa diseños como la Grand Victorian desde US$27.999, o la Caramel Cottage, por US$18.999 para quienes cuentan con un presupuesto más acotado.

Lilliput, una marca especializada en este tipo de construcciones, comercializa diseños como la Grand Victorian desde US$27.999 www.lilliputplayhomes.com

La Argentina se sube a esta tendencia y no es la excepción. Mirko, el hijo de Marley, y Matilda, la hija de Luciana Salazar, son al menos dos de los afortunados que poseen estas pequeñas mansiones.

Mirko, el hijo de Marley, tiene una de las casitas www.lapetitemaisonarg.com.ar

Aunque existen varios emprendimientos que construyen estos inmuebles, Le Petite Maison es uno de los más busca asemejarse a una vivienda real. Los precios arrancan en US$10.000, aunque pueden escalar según el nivel de personalización y el estilo elegido.

Los precios arrancan en US$10.000, aunque pueden escalar según el nivel de personalización y el estilo elegido www.lapetitemaisonarg.com.ar

“Trabajamos con sistema constructivo en seco, lo que permite lograr estructuras durables, eficientes y sin necesidad de mantenimiento, al igual que una vivienda real”, señala Natalia Tagliacozzo, una de las dueñas de la empresa junto a Victoria Parra, y agrega que el proyecto incorpora terminaciones como:

Bacha de acero inoxidable

Mesadas de porcelanato líquido

Pisos vinílicos de alto impacto

Aberturas de aluminio con doble vidrio laminado

Mosquiteros

Asi se ve el interior de una de las casitas, con bacha de acero inoxidable y mesada de porcelanato líquido www.lapetitemaisonarg.com.ar

Además, pueden sumar instalaciones como electricidad completa, iluminación funcional, agua corriente, climatización, empapelados y alfombras.

Además, pueden sumar instalaciones como electricidad completa, iluminación funcional, agua corriente y climatización lapetitemaisonarg.com.ar

Actualmente, Tagliacozzo reconoce que alguna de las personalizaciones más demandas son:

Cocinas reales funcionales

Smart TV

Heladeras reales

Aire acondicionado

Sistemas de seguridad

Decks exteriores

Alguna de las personalizaciones más demandas son cocinas reales funcionales. smart TV, heladeras reales y deck exterior www.lapetitemaisonarg.com.ar

Aunque los destinatarios suelen ser niños, las creadoras aseguran que no siempre es así. Uno de los encargos más particulares que recibieron fue una casita destinada a un mini caballo falabella. Y aunque en este caso el huésped no hablaba, no fue una excusa para escatimar en detalles: estanterías con portarretratos, sillas e incluso empapelado con temática ecuestre.

Diseño infantil en auge: las tendencias 2026

El diseño infantil experimentó una evolución notable durante los últimos años. Las habitaciones, antes dominadas por colores intensos, ahora lucen paletas suaves y tonos neutros. Los peluches, inspirados en personajes de películas, cedieron su lugar a juguetes que son casi piezas de diseño, con colores neutros y líneas simples.

Las habitaciones, antes dominados por colores intensos, fueron reemplazados por paletas suaves y tonos neutros Federico German Paul - Federico Paul

“Hoy el diseño infantil evolucionó hacia propuestas mucho más sofisticadas, donde el juego se integra con la arquitectura y el interiorismo”, explica Tagliacozzo.

Los peluches, inspirados en personajes de películas, cedieron su lugar a juguetes que son casi piezas de diseño, con colores neutros y líneas simples Javier Picerno

Si hay que resumir las principales tendencias, la diseñadora de interiores Flor Fasci, del estudio homónimo, enumera:

Los cuartos temáticos perdieron protagonismo. Actualmente, se proponen espacios más neutros y sofisticados, donde las temáticas aparecen de manera sutil a través de textiles, láminas, murales u objetos decorativos

Predominan las inspiraciones vinculadas a la naturaleza, el bosque nórdico, la astronomía y los animales ilustrados.

Crecen los espacios evolutivos, pensados para acompañar el crecimiento de los niños durante muchos años

Las paletas ahora son cálidas y naturales: tonos como beige avena, arena, manteca, verde salvia, terracota suave, azul humo y rosa empolvado. El blanco absoluto perdió fuerza frente a tonalidades más envolventes y relajantes

Los estilos Japandi, escandinavo cálido y el Montessori refinado cobraron protagonismo

Relacionado con esta transformación, el arquitecto Claudio Magrini, de Santa Clara Residences, introduce una temática interesante: “Hay que crear refugios que estimulen la autonomía pero desde un lugar de mucha calma”.

Según explica, antes predominaba una sobreestimulación visual, mientras que hoy se buscan espacios orgánicos, con materiales nobles y texturas naturales.

La funcionalidad también ocupa un lugar clave. Aunque la estética cobra relevancia, no puede relegarse la practicidad. En este contexto, Antonella Elberg, jefa de interiorismo del Grupo 8.66, define los espacios de guardado como “centrales”, y destaca la necesidad de incorporar estanterías bajas, cajones accesibles, baúles livianos y zonas bien definidas para dormir, jugar y estudiar.

“Muchas personas compran muebles altísimos donde el chico tiene que pedir ayuda para todo”, coincide Magrini.

Los errores más comunes en el diseño infantil

Los cuartos infantiles requieren una planificación cuidadosa. Los gustos cambian rápidamente y, con el crecimiento de los chicos, tanto el mobiliario como la decoración pueden quedar obsoletos en pocos años.

"Entre los errores más frecuentes se encuentra crear habitaciones demasiado infantiles“, explica Fasci.

Elberg advierte que la sobrecarga de estímulos visuales también suele ser un problema Estrella Herrera

En la misma línea, Elberg advierte que la sobrecarga de estímulos visuales también suele ser un problema, ya que reduce el espacio disponible para el juego y genera ambientes menos funcionales.

Por otro lado, es aconsejable evitar los objetos de decoración que sean frágiles que después terminan siendo un peligro, explica Magrini.