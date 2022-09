Vio a un niño en la calle con las zapatillas rotas y tuvo un gesto conmovedor que dio la vuelta al mundo

Un hombre se cruzó con un niño en la calle que estaba con las zapatillas destrozadas, arregladas con un cartón en el lugar de la suela. Sin dudarlo ni un segundo, se sacó las suyas, se quedó en medias y se las regaló.

El hecho ocurrió en la provincia de Córdoba y se viralizó en distintos medios de todo el mundo. Se trata de un clip de apenas 26 segundos en el que se escucha al hombre que le pregunta al chico si va a la escuela y si las zapatillas le quedan bien. Además, le advierte: “¡No las vayas a vender ni a regalar, eh!”.

El gesto de un hombre cordobés con un chico que tenía las zapatillas completamente rotas

Gran parte de los usuarios mostró su admiración hacia la actitud del cordobés. “Hermoso gesto de esta persona, deseo que este jovencito tenga un gran futuro por delante. Dios los bendiga y los proteja siempre a los dos”, escribió una seguidora en Facebook, mientras que otra dijo: “Qué buen gesto tuvo este señor con ese chico. Ojalá hubiera muchas personas para ayudar a gente que lo necesite”.

Pero no todos estuvieron tan contentos debido a que le reprocharon al hombre haber grabado el video como una forma de vanidad: “Hermoso gesto, pero el bien se hace sin necesidad de esperar que las redes le den me gusta”, escribió uno, y otro agregó: “Mejor gesto hubiese sido si no hubiera filmado, si le dio de corazón”.

Se sacó las zapatillas, se las regaló a un cartonero y la foto se volvió viral

En junio de 2020, sucedió un caso similar en el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. El protagonista de la historia es Javier Roberto, un motomensajero con EPOC que había estado internado por un ataque de tos que se volvió incontrolable. Pocas horas después de que le dieran el alta, Javier estaba sentado sobre su moto en la puerta de una farmacia. Su hijo mayor, Martín (20), entró a comprarle los medicamentos que necesitaba. Sobre la avenida Carabobo, vio venir a un joven –de no más de 19 años– empujando un carro con cartones. A pesar del frío, el chico estaba en ojotas y a una de ellas, completamente rota, la traía a la rastra.

Entonces no lo dudó y le preguntó: “¿Cuánto calzás?”. “40″, respondió el chico. “Igual que yo”, le dijo Javier mientras se bajaba de la moto. Se sacó su par de zapatillas –el más nuevo que tenía– y se las entregó. La foto de Javier en medias mientras el joven se ataba las zapatillas al lado del carrito se volvió viral en Twitter, gracias a un hilo de la periodista Marcela Ojeda (@Marcelitaojeda).

Roberto mira como el joven cartonero se pone sus zapatillas mientras él se queda en medias

“Cuando me bajé de la moto, el pibe se quedó sorprendido, mirándome como si pensara: ‘¿Será verdad o mentira?’. Se puso las zapatillas con una cara de feliz cumpleaños tremenda, me miraba mientras se las ataba y me dijo como tres o cuatro veces: muchas gracias”, contó Javier a LA NACION.

No hubo titubeos ni se preguntó: “¿Lo hago?”, lo hizo sin dudar. Dice que vivió “una infancia jodida”, que sabe lo que es usar zapatillas varios talles más chicas porque la plata no alcanza para un par nuevo. También lo que es pasar hambre.

Cuando Martín salió de la farmacia y vio a su papá descalzo, Javier se encogió de hombros: “Se las regalé al cartonero que va allá”. El hijo, suspiró: “¡Te vas a resfriar, acabamos de salir del hospital!”.