Qué dice la psicología de las personas que escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas

No se trata de un descuido o producto del apuro por tomar apuntes más rápido, sino que refleja un rasgo de la personalidad o un estado emocional. De seguro te ha pasado que eres dependiente del celular o la computadora y hace mucho que dejaste de usar un lapicero y papel y cuando lo haces te sorprendes por la forma en la que estas escribiendo o si un compañero te hace llegar una anotación, su letra puede ser difícil de entender, así como la forma en la que muestra sus ideas. Y es que la escritura manual es una forma de expresión y el lenguaje no verbal refleja aspectos internos de quien escribe. En esa línea, la psicología ha estudiado qué significa que las personas escriban mezclando letras minúsculas y mayúsculas. Esto no es un simple capricho, sino que refleja una necesidad de diferenciación.

¿Qué significa escribir mezclando letras minúsculas y mayúsculas?

Esta forma irregular de expresar frases o un párrafo entero no se trata de un descuido, sino a una mezcla de diversos aspectos, algo que también apoya la grafología, disciplina que analiza los rasgos y trazos de la escritura manuscrita para intentar deducir aspectos de la personalidad, el carácter y el estado emocional de una persona.

La escritura manuscrita es estudiada por los grafólogos (Foto: Freepik)

Los expertos indican que es un indicador de ruptura con lo tradicional. Y es que quienes lo utilizan buscan expresar su singularidad y mostrar que no se sienten cómodos siguiendo normas impuestas. Suele aparecer con más frecuencia en personas con un perfil creativo, inconformista o artístico, que tienden a cuestionar estructuras y a buscar nuevos lenguajes expresivos. De esta manera se convierte en una especie de marca personal.

En resumen, quienes escriben mezclando letras minúsculas y mayúsculas quieren demostrar:

Creatividad y originalidad: indica una mentalidad innovadora, flexible y con aversión a las reglas estrictas o estructuras rígidas.

indica una mentalidad innovadora, flexible y con aversión a las reglas estrictas o estructuras rígidas. Agilidad mental: puede reflejar un pensamiento rápido o dinámico, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas.

puede reflejar un pensamiento rápido o dinámico, donde la mano intenta seguir el ritmo acelerado de las ideas. Deseo de destacar: suele ser una manifestación inconsciente de la necesidad de ser notado, de enfatizar ciertas ideas o de dejar una marca personal.

suele ser una manifestación inconsciente de la necesidad de ser notado, de enfatizar ciertas ideas o de dejar una marca personal. Carga emocional: aparece frecuentemente en momentos de euforia, ansiedad, prisa o conflicto interno, funcionando como una vía de escape para emociones intensificadas.

Puede considerarse una manifestación de rebeldía silenciosa

Los especialistas señalan que este rasgo debe analizarse siempre en el contexto de la persona y no como un indicador absoluto. El grafólogo Federico Carelli explicó en su canal de YouTube que esta mezcla puede señalar una tendencia a la rebeldía o una búsqueda constante de diferenciación.

Los psicólogos ven una faceta creativa en quienes hacen esto (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo) Rebecca Blackwell - AP

Para otros expertos, esta práctica también puede estar relacionada con dificultades para mantener el control emocional o con un deseo inconsciente de llamar la atención. Según los expertos, este tipo de escritura desordenada o poco convencional suele estar presente en personas que viven conflictos internos o que buscan marcar una identidad única, alejándose de las reglas tradicionales.

Y es que la escritura es un acto expresivo, y no está ajena al estado emocional. Así, los cambios abruptos en la forma de escribir podrían también ser señales de un desequilibrio emocional o de una identidad en construcción.

¿Hay que corregir a quien escribe mezclando letras minúsculas y mayúsculas?

La respuesta es no a todas las personas. Y es que no todos los casos responden a una explicación psicológica profunda y también pueden ser señal de copiar una moda que se volvió popular en redes sociales o porque el entorno también lo hace. La grafología no considera que este tipo de escritura sea negativa por sí sola. Solo se interpreta como un rasgo preocupante cuando se combina con otros patrones erráticos o si se convierte en una práctica compulsiva.

Si alguien la utiliza como parte de su identidad creativa o artística, no hay razón para cambiarla; sin embargo, si esto interfiere a nivel profesional con la escritura de documentos importantes, actas u cartas oficiales, sí hay que analizar si hay detrás una necesidad no resuelta o simplemente una falta de atención al contexto comunicativo.

*Por Sandra Morales.