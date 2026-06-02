Drogas, maltrato y reinvención: la historia real de Nadine Caridi, la segunda esposa de El lobo de Wall Street

Germán Wille 2 de junio de 2026 02:36 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

En El lobo de Wall Street, la película estrenada en 2013, la actriz Margot Robbie representa a Naomi Lapaglia, una joven modelo que enamora instantáneamente al protagonista de la historia, el agente de bolsa Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio.

La escena se desarrolla en una suntuosa fiesta en Los Hamptons, la exclusiva región del estado de Nueva York. El llamado Lobo de Wall Street, que está casado, siente el flechazo cuando ve a Naomi, que en ese momento está con su novio.

A partir de allí, aunque él estuviera casado y desconociendo que ella estaba en pareja, él se pone como meta conquistar a esa mujer, algo que ocurre poco después. Seis meses más tarde de ese primer encuentro, Naomi se convierte en la segunda esposa de Jordan.

Estos episodios del filme de Scorsese, el romance y el posterior casamiento, ocurrieron en la vida real en el año 1991. Con una diferencia: el personaje que interpreta Robbie no se llama Naomi Lapaglia, sino que en realidad es Nadine Caridi.

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Margot Robbie interpreta a Naomi Lapaglia en El lobo de Wall Street, la segunda esposa de Jordan Belfort que en la vida real se llama Nadine Caridi Ig @therealdrnadine

Esta mujer, nacida en Inglaterra pero criada en Brooklyn, vivió una relación conflictiva y turbulenta con Belfort —que la película muestra solo en parte— de la que pudo salir varios años después para empezar una nueva vida.

Hoy, convertida en terapeuta, Nadine resignifica aquella vivencia con el Lobo de Wall Street y se dedica a dar seminarios a las mujeres que padecen vínculos traumáticos. “Quiero usar mi experiencia para educar y empoderar a las mujeres. No pretendo perjudicar a Jordan”, dijo Caridi a Newsweek en 2022.

La modelo y el corredor de bolsa

Caridi nació en Londres el 24 de diciembre de 1967, pero su infancia se desarrolló, tras la mudanza de sus padres, en Bay Ridge, en el barrio neoyorquino de Brooklyn. A los 17 años culminó la escuela secundaria y, como económicamente se le hacía cuesta arriba ir a la universidad, empezó a buscar trabajos ocasionales.

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Acutalmente, la terapeuta Nadine Macaluso ayuda a entender y romper vínculos traumáticos Ig @therealdrnadine

Entonces, su belleza irrumpió para cambiar su destino. “Cuando trabajaba en la ciudad, la gente se me acercaba y me decía: ‘Deberías ser modelo’”, contó a Bussiness Insider.

La muchacha pensaba que con su 1,69 metros de altura no podría dedicarse al modelaje, pero de todas formas se anotó en la agencia Elite Petite. A partir de allí, la joven comenzó una carrera interesante que incluyó publicidades del chicle Wrigley’s y de la cerveza Miller Lite, donde se transformó en la cara de la marca.

Cuando Caridi estaba a punto de mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la actuación —pensaba participar de algún programa televisivo— apareció en su vida Jordan Belfort, un impulsivo corredor de bolsa que estaba en un momento de plena expansión económica.

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DiCaprio y Robbie son Jordan y Nadine en la película El lobo de Wall Street IMDB

Nadine contaba con 22 años y Jordan, con 27 cuando se conocieron. El filme de Scorsese representa la escena. Fue en una tumultuosa fiesta. Ella estaba acompañada por su novio de entonces, el próspero empresario, filántropo y piloto de carreras Alan Wilzig.

“Jordan estaba dando una fiesta que ejemplificaba los excesos de Wall Street, el dinero y la juventud. La película lo retrató bien: se exhibió ante mí, e inmediatamente quise irme. Jordan me buscó después de la fiesta. Terminamos enamorándonos y casándonos”, escribió Caridi para el mencionado medio Newsweek.

Los excesos que menciona la entonces modelo y hoy terapeuta se reflejan claramente en el filme. Belfort, a la vez que veía crecer su patrimonio por sus movimientos bursátiles, llevaba una vida donde las drogas, las mujeres y las fiestas desbordadas tenían un lugar central. Algo que, por supuesto, más temprano que tarde afectaría la relación.

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Nadine Cardini y Jordan Belfort en la vida real Ig @therealdrnadine

Casamiento, lujos y maltratos

Seis meses después de aquel primer encuentro, Belfort y Caridi se casaron en una lujosa fiesta en una isla del Caribe que, según distintos medios, costó unos US$750.000. Entonces parecía que la vida de la modelo ingresaba en un camino de plena felicidad.

En ese momento la modelo podía llegar a ganar hasta US$3000 dólares por jornada. Pero su flamante esposo le dijo que no tenía que seguir trabajando. Años después, con 59 años, Nadine reconoce en esa actitud de Belfort una primera bandera roja. “Es común que en un vínculo traumático la pareja quiera que su mujer dependa completamente de él”, dijo a Business Insider.

En los primeros años de unión, el matrimonio tuvo dos hijos: Chandler, nacido en 1993, y Carter James, en 1995. Mientras él incrementaba —aún más— su fortuna, ella era conocida en el medio como “la duquesa de Bay Ridge”. Eso en referencia a su origen y la ostentación que exhibían en su vida.

En El lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie muestran la vida de lujo y excesos que llevaban Jordan y Nadine, que en el filme es Naomí IMDB

Tal como muestra el filme, y como ejemplo de su excesivo nivel de vida, él le regaló a ella, a poco de casarse, un inmenso yate al que le puso de nombre Nadine.

Para afuera, los Belfort parecían ser la pareja perfecta, pero por dentro el matrimonio padecía por los maltratos que el Lobo de Wall Street ejercía sobre su señora. Ella diría más tarde que una parte de su sufrimiento pasaba por las constantes infidelidades de su marido y otra parte por la violencia doméstica. Ella atribuyó todo eso a los problemas de consumo que tenía Belfort.

“Su adicción a las drogas persistía y las peleas eran constantes”, dijo Caridi a Newsweek. Allí también contó que el colmo en la relación fue cuando comenzaron a hacer terapia de pareja y él un día no se presentó a la sesión. Entonces, la terapeuta abordó a Nadine y le dijo: “Si no te divorciás de este hombre, vas a terminar con un cáncer”.

Poco después de ese episodio, la señora Belfort encaró a su marido y le dijo: “No voy a quedarme aquí sentada viendo cómo te destruyes como todos los demás, solo porque les haces ganar dinero. No voy a ser parte de eso”.

La relación entre Jordan y Nadine parecía idílica, pero estaba llena de excesos, violencia y malos tratos de él hacia ella Ig @therealdrnadine

La familia Belfort en los primeros tiempos: Nadine, Jordan y los pequeños Chandler y Carter James Ig @therealdrnadine

Final de la relación y la cárcel para Belfort

Un hecho relacionado con la Justicia fue el que precipitó el final de la relación. Fue en 1999, cuando Jordan Belfort fue acusado de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado de valores. El imperio que el agente bursátil había construido comenzaba a mostrar su costado más oscuro y el financista terminó en prisión unos años después.

Entre los costos económicos de sus trapisondas financieras, el otrora exitoso corredor de bolsa tuvo que pagar a sus clientes US$110 millones en concepto de indemnización por haberlos estafado. Y en los costos emocionales, Belfort perdió a la mujer que lo había subyugado en aquella fiesta en Los Hamptons. Se separaron en 1999 y se divorciaron oficialmente en 2005.

Ese mismo año, la mujer se casó con el empresario John Macaluso. De hecho, hasta el día de hoy ella se presenta como Nadine Macaluso. Cuando rompió con Belfort, ella se mantuvo económicamente autónoma con su propia línea de ropa para la maternidad, pero luego su vida correría por otros carriles.

Nadine Caridi era una modelo de 22 años cuando conoció a Jordan Belfort, el lobo de Wall Street Ig @therealdrnadine

Hoy, Nadine Macaluso tiene 59 años Ig @therealdrnadine

La mujer abandonó su marca de vestimenta y, a los 39 años, estudió para ser psicóloga. Recibió un doctorado en psicoterapia familiar y psicología somática en una universidad californiana, Pacific Graduate Institute. Se dedicó, en principio, a tratar a las personas que padecían depresión.

Llega la película de Scorsese

En el momento en que Nadine se graduaba de psicóloga, otra noticia inesperada la alarmó. Se enteró de que se estaba haciendo una película sobre su ex y que en el filme aparecería ella misma en el período en el que fue pareja del agente de bolsa.

Eso ocurrió en 2012. Un poco cautelosa por la manera en que la película podría retratarla, pidió a la producción que cambiaran su nombre. Y también tuvo un encuentro con quien estaba a cargo de interpretarla en pantalla, la actriz australiana Margot Robbie.

“Me encantó conocerla —contó Caridi—. Ella tenía 22 años, la misma edad que yo tenía cuando conocí a Jordan. Estaba acompañada por su profesora de dicción. Me grabaron para que aprendiera mi acento de Brooklyn”.

Belfort le regaló a su segunda esposa un yate al que bautizó con su nombre: Naomi, en la película; Nadine, en la vida real IMDB

En la película, Naomi pasa por diversas situaciones que son un reflejo de lo que pasó en su vida real. Se ve al personaje en escenas de sexo, de drogas, como testigo involuntaria de una orgía, humillada por los múltiples engaños por parte de su marido y, finalmente, víctima de la violencia de su esposo.

Cuando se estrenó El lobo de Wall Street, ella hacía los primeros pasos como terapeuta. “Entonces pensé: ‘¿Dios mío, quién va a querer venir a verme ahora?’. Pero irónicamente, cuando la gente se enteró muchos me dijeron: ‘Esperá. ¿Pasaste por eso y ahora estás así? Quiero ir a verte’”, contó.

Vínculos traumáticos

Así fue como la señora de Macaluso comenzó a trabajar los que llamó “vínculos traumáticos”. Así lo explica: “Es un fenómeno en que una persona forma un vínculo con otra tras un patrón recurrente y cíclico de abuso”.

Corre como el infierno, el libro que escribió Nadide Macaluso como una guía para reconocer y escapar de las relaciones traumáticas Ig @therealdrnadine

Nadine utiliza su experiencia con Belfort para dar lecciones de superación de vínculos traumaticos

En 2024, la segunda esposa de Jordan Belfort publicó un libro que recoge su experiencia y consejos para atravesar relaciones difíciles: Huye como el infierno: guía para terapeutas sobre cómo reconocer, escapar y sanar los vínculos traumáticos.

Felizmente casada todavía con Macaluso, Nadine encontró en su profesión el modo de ayudar a otras a partir de su propia experiencia. En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 275.000 seguidores, la mujer comparte consejos y no teme poner imágenes reales de ella y su ex o fragmentos de El lobo de Wall Street para ejemplificar las acciones tóxicas para los vínculos.

“Quiero usar mi experiencia para educar y empoderar a las mujeres. No pretendo perjudicar a Jordan, esto es para todas las mujeres que han pasado por algo similar y tienen derecho a compartir la experiencia”, explicó Caridi.

John Macaluso, el segundo esposo de Nadine, con el que lleva más de 20 años casada Ig @therealdrnadine

En cuanto a su actual relación con Belfort –que salió de prisión en 2006 y ahora se dedica a dar charlas motivacionales–, la exmodelo británica señaló que la relación es amable. “Desde el principio, Jordan y yo decidimos conscientemente ser amigos y siempre hemos dado prioridad a nuestros hijos. Eso no significa que no tengamos nuestros altibajos, pero elegimos llevarnos bien”, aseguró Nadine.

El amor argentino del lobo de Wall Street

En octubre de 2021, Jordan Belfort se casó por tercera vez. El sitio norteamericano Page Six tuvo la primicia. Su novia, desde entonces su esposa, es la actriz argentina Cristina Invernizzi. De su mano, el ex Lobo de Wall Street visitó varias veces el país y pasó veranos en Punta del Este.

Jordan y la actriz argentina Chris Invernizzi en Punta del Este, en 2021

Se conocieron en México, estuvieron dos años de novios, se casaron en Las vegas, fundaron su hogar en Los Ángeles aunque luego se mudaron a Miami.

Tras el impacto de la película de Scorsese, Belfort se convirtió en un muy requerido conferencista, que da charlas alrededor del mundo.