Un chef mandó al frente a dos famosas que le habrían pedido canje y una lo cruzó en Twitter: “Manguean y se enojan”

Los canjes son cada vez más comunes entre los famosos e influencers. Por medio de ellos, las personalidades promocionan un producto o servicio a cambio de algún tipo de beneficio que le otorga una empresa, ya sea una cena gratis, un viaje, regalos o grandes descuentos. Normalmente el intercambio suele producirse por mutuo acuerdo, pero hay veces que esto no sucede, y genera peleas. Un reconocido chef de Buenos Aires reveló en sus redes sociales que dos famosas le pidieron ir a comer gratis en su restaurante a cambio de publicidad. Una de las involucradas, salió al cruce y se defendió, mientras que la otra tomó una drástica decisión ante las acusaciones.

Se trata del chef Dante Liporace, quien estuvo a cargo de la cocina de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, el hombre que acusó a dos famosas de pedirle canje para uno de sus restaurants a cambio de hacerle publicidad. El cocinero mostró en su cuenta de Twitter la captura de una conversación que tuvo con una persona que le solicitó uno de estos acuerdos comerciales para Viviana Saccone.

El chef Dante Liporece aseguró que le pidieron canje en nombre de Viviana Saccone (Foto: archivo / Instagram @vivisacconeok)

“Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram”, le escribió una persona en nombre de la exparticipante de La Academia (eltrece).

Dante Liporace escrachó a Viviana Saccone y a Virginia Gallardo por haberles pedido comida gratis a cambio de publicidad (Foto: Twitter @dlipo77)

Ante el pedido, el chef tuvo una contundente y clara respuesta: “No gracias, no nos interesa”. Asimismo, dejó en evidencia que la otra famosa que también pidió este beneficio fue Virginia Gallardo, quien ante las acusaciones decidió bloquearlo en Twitter. “Manguean y se enojan”, escribió el chef al compartir la acción de la panelista de Intrusos (América).

El descargo de Viviana Saccone tras ser acusada de pedir canje

Tras las publicaciones del chef, la protagonista de Montecristo (Telefe) salió a defenderse de las acusaciones en su contra. “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra”, escribió Saccone en Twitter y apuntó directamente contra el cocinero.

“Hola Dante Liporace, a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene”, le escribió Viviana Saccone.

Viviana Saccone disparó contra el chef que la acusó en redes (Foto: Twitter @vivisacconne)

En esta misma línea, Viviana agregó: “Yo te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”, sostuvo.

Viviana Saccone se cruzó con Liporace por las acusaciones (Foto: Twitter @vivisaccone)

Por su parte, el exchef de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri no dudó en responderle: “No estimada, no necesito promocionarme con vos , no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella. Saludos”. Pero, la discusión continuó extendiéndose y los mensajes entre el cocinero y la famosa también. “¡Ah, perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood? Pensé que era acá...”, lo cuestionó la actriz, mientras que el chef la chicaneó y escribió “¿Cuál de todos?”.

Mercedes Funes se sumó a la polémica de los canjes y apuntó contra el chef

Pero el conflicto no solo fue protagonizado por Gallarado, Liporace y Saccone, sino que se sumó una cuarta famosa que salió en defensa de la actriz y apuntó contra el chef de Molusco y Trade Sky Bar. Se trata de Mercedes Funes quien también se sumó a la discusión en Twitter. “Dos veces desubicado: con esta respuesta tribunera y al publicar un mensaje donde nadie cometía ningún delito: sólo ofrecía -como tantos hoy- promoción a cambio de ir a tu restaurante. Si no te interesaba, podía quedar ahí. Pero el talento para la cocina no te dio elegancia, parece”, publicó.

“Además del hecho de no estar cometiendo un delito (en el caso de haberlo hecho), es que su acción hace que un montón de desubicados violentos me agredan gratuitamente por las redes. Yo no le hice nada a ese señor. Juro que no entiendo a la gente que disfruta dañando a otra”, sostuvo Saccone. “Exacto, lo único que busca es agitar a su tribuna para que te troleen en manada. ¡No le des tu vidriera!”, le recomendó Funes a Saccone.

Mercedes Funes se sumó a la polémica discusión y salió en defensa de su colega (Foto: Twitter @vivisaccone)

Liporace se sumó al intercambio entre las actrices y sin rodeos escribió: “Que básicas jajajaja”, a lo que la exATAV (eltrece) retrucó y le dijo: “Y vos que nivel de proyección, además de lo vulgar”. El ida y vuelta generó que varios usuarios se pusieran del lado de uno o de otro. Algunos cuestionaron la forma en la que actuó el chef mientras que otros no estuvieron de acuerdo con el manejo de Saccone a lo que canjes respecta. Pero de una u otra manera, hubo agresiones para ambas partes.