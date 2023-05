Vive en Nueva York, se volvió viral por “cirujear” en la basura y lo transformó en un proyecto solidario: “Revaloriza el objeto”

escuchar

Un joven argentino que se mudó a Nueva York logró volverse viral con una actividad muy particular: encontrar objetos de valor dentro de la basura de las casas estadounidenses. A partir de la actividad de “cirujear”, Alejandro Campitelli, conocido en redes sociales como Teriyakid, logró una popularidad enorme y comparte esta y otras actividades de su vida en “la ciudad que nunca duerme” con sus miles de seguidores. En diálogo con LA NACION, habló sobre su historia, el surgimiento del formato que logró más éxito dentro de su contenido y sus ideas para el futuro.

Con sus más de 119.000 seguidores en Instagram y más de 558.000 en TikTok, el argentino construyó una enorme comunidad. En sus cuentas presenta su contenido como “Un daily de la vida en NY” y ese es su enfoque: compartir distintos aspectos de cómo pasa sus días en la metrópoli norteamericana.

Cómo surgió su contenido

“Me mudé en febrero del 2022 porque si bien no estaba mal en la Argentina, sentía que estaba viviendo mes a mes. Me vine a buscar una oportunidad laboral que me permita proyectar un poco más y tener un futuro más sólido”, expresó Teriyakid a este medio.

Antes de este cambio, él no se dedicaba a generar contenido en redes sociales. Graduado como productor de televisión, el joven tenía experiencia en fotografía, cámara y edición. Con ese recorrido previo, la llegada a Estados Unidos fue un despertar y lo impulsó a algo nuevo: “Llegué y dije que tenía ganas de hacer contenido para mí”.

Uno de los videos de Teriyakid en Nueva York

Con ese objetivo, Nueva York le otorgó muchas posibilidades. “Empecé a filmar cosas de la ciudad porque en cada rincón tenés algo para contar”, describió el argentino sobre sus comienzos. En ese sentido, remarcó la búsqueda de lo “viral” como algo necesario para crecer, especialmente en TikTok, donde el algoritmo exige ese foco para darle visibilidad a una cuenta.

La “cirujeada”, el formato furor de su cuenta

Dentro del éxito que tienen sus cuentas de Instagram, TikTok y YouTube, buena parte de esa popularidad se debe a los videos en los que Teriyakid “cirujea” por las calles de Nueva York. Básicamente, el creador de contenido recorre una zona determinada de la ciudad y muestra lo que tiran los residentes.

“Un día salí y vi la cantidad de objetos que hay en las calles. En general, acá estás acostumbrado a ver hacia arriba y no hacia abajo. Cuando empecé a mirar la basura encontré un montón de recovecos y objetos descartados”, recordó. Lejos de estar dañadas, como se podría suponer, encontró productos en buenas condiciones: “Cuando me acercaba a verlas estaban en perfecto estado: sillones, pantallas planas, escritorios, sillas”.

El primer video de la cirujeada, que se volvió furor

A partir de esa idea, Alejandro tuvo que buscar el foco para compartir ese contenido. La pregunta que acompaña al título del video fue: “¿Me puedo equipar una casa en Estados Unidos con la basura de la gente?”. El primer clip de este estilo fue publicado en marzo del 2022 y superó las 5.000.000 reproducciones solamente en TikTok. Luego, subió tres nuevos videos con la misma consiga, que combinados superaron las 18.000.000 reproducciones.

A partir de allí, la popularidad de las cuentas subió masivamente y el argentino continuó con la apuesta por ese contenido. Aunque en un comienzo solamente se limitaba a mostrar la basura, tiempo después comenzó a armar las mochilas en las que recopilaba varias cosas que encontraba y las enviaba a la Argentina. “La idea de las mochilas surgió por la cantidad de gente que me comentaba que los mande, apareció cuando me cansé de mostrar la cirujeada. Dije: ‘Me voy a involucrar con los objetos’”.

En un principio, eran acciones pequeñas y que se limitaban al ámbito de cercanía de Alejandro: “Un día encontraba un peluche y lo donaba a un hospital de niños, cosas chiquitas”. “Después, salía a cirujear con una seguidora y le dije que armemos una mochila llena de cosas y que sean sorpresa”, explicó.

El método era hacer el envío mediante turistas argentinos que visitaran la ciudad de Nueva York y que conocieran a Teriyakid. Como recompensa por traer la mochila a la Argentina y entregarla al destinatario, contaban con la posibilidad de participar en la experiencia de cirujear. Como curiosidad, que luego se impuso para todas las entregas de este estilo, quienes recibieron las mochilas no sabían lo que había adentro: “La persona que la recibía no tenía idea de qué contenía, yo me encargaba de que sea con objetos que valgan la pena”.

En ese sentido, el joven destacó el hecho de que “la persona y el lugar que lo recibe revaloriza el objeto, más allá del valor que tiene”. “Intento buscar el lugar exacto para darle una segunda vida a ese objeto y la reacción de la persona que lo recibe es lo que más me sorprende; cómo a partir de algo que está en la basura se consiguen esas reacciones”, agregó.

Sobre esto, el creador de contenido también indicó que recientemente realizó una alianza con The Courier Expert, una empresa que realiza envíos desde Nueva York a Colombia y Venezuela, para armar mochilas que viajen a otros países de la región además de la Argentina: “Ahora mismo estamos armando tres cajas para enviarle a unos chicos en Venezuela llena de juguetes y cosas lindas para que se diviertan”. “Así es como va a continuar la cirujeada y esa es una de las ramas solidarias que tiene”, indicó.

Con respecto a una duda que muchos seguidores tienen, Alejandro reveló que se queda con algunas de las cosas que encuentra. “Me quedo con cosas que encuentro, por lo general chiquitas porque mi departamento ya está amueblado. Me he llevado horno eléctrico, licuadora, sillas de escritorio, juguetes, libros, velas”, detalló.

El resto de su contenido

En su charla con LA NACION, hizo énfasis en la posibilidad que otorgan sus cuentas de mostrar cómo es él realmente: “Disfruto en los videos poder explotar mi personalidad y mostrarme tal cuál soy. Ese es mi objetivo a futuro, que la gente me vea por mi personalidad más allá del contenido que yo haga”.

Sobre el éxito que tuvo su formato más popular, detalló por qué funcionó tan bien. “La cirujeada es el caballito de guerra porque tiene todos los condimentos: indigna, alegra, sorprende y conmueve. Abarca todos los públicos y eso es lo que a los algoritmos les gusta”, argumentó.

El cirujeo de Teriyakid junto a Soy Rada

Más allá de esto, quiere incluir variedad en sus videos y tiene en claro que es necesario hacerlo: “Yo sé que la cirujeada no va a ser eterna, por eso también me gusta diversificar y mostrar experiencias únicas y lugares distintos de Nueva York”. A lo largo del año que lleva con presencia en redes, grabó junto a personajes reconocidos como Boffe GP, Les Amateurs, Soy Rada y con Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff.

Su deseo de volver a la Argentina

A pesar de haberse mudado y de vivir un buen momento en la ciudad estadounidense, Alejandro tiene la intención de regresar a la Argentina. “Pienso volver algún día, mi sueño es establecerme ahí. Hoy la situación económica no me atrae. Hace mucho tiempo está en un océano bastante turbulento y no me gusta la sensación de inestabilidad y vivir mes a mes”, manifestó.

En esa misma línea, remarcó que siente a la Argentina como su hogar: “Amo mi país, al argentino, la energía que se vive allá. Creo que es uno de los mejores países del mundo, pero para los que todavía tenemos que construir el camino no está fácil”.

Teriyakid es furor en las redes sociales por sus videos en Nueva York Instagram @soyteriyakid

Sobre ese aspecto, remarcó que no ve a Nueva York como una ciudad como para instalarse. Además de la diferencia de culturas, aseguró que no siente que se den las condiciones para pensar una vida a largo plazo allí. “Estoy cómodo acá, pero no es una ciudad para todos. Es de paso, donde por momentos las relaciones son superficiales porque la gente viene por períodos cortos a trabajar y estudiar”, explicó y cerró: “No está ese sentido de pertenencia acá y creo que nunca lo voy a tener”.