Fue a un restaurante, el mozo lo atendió a cara de perro y se vengó de la peor manera: “No hagan eso”

En un relato muy detallado que trascendió en las redes sociales, un usuario reveló la peculiar estrategia que tuvo que llevar a cabo en un restaurante de Venecia, Italia, luego de recibir una mala atención por parte de uno de los mozos. Según expresó, la técnica sirve para hacer reclamos de una manera más original y concreta. Rápidamente, el video que compartió se volvió viral y cientos de usuarios reaccionaron al respecto.

Día a día las plataformas virtuales se ven envueltas de todo tipo de contenidos dado que dan la posibilidad de profundizar diversos hechos, descargos o historias para que sean de público conocimiento. De esta manera, aunque en muchas ocasiones se trata de anécdotas graciosas o de gestos solidarios, también se destacan muchas quejas. Dentro de ese ítem, el sector gastronómico suele generar disputas.

Entre las tantas que podemos encontrar, sobresalió la del joven argentino conocido en TikTok como @banshh, quien -de forma verborrágica-, dio detalles de la vivencia que lo indignó por completo.

Reveló la técnica que utiliza para reclamar la mala atención en los restaurantes

“Les voy a decir cuando un mozo los atiende mal, quería compartirles qué es lo que suelo hacer. Estoy comiendo waffle, helado y café en Venecia. Amo a los italianos, tienen buena onda, son copados y me caen bien, pero como cualquier otro lugar hay una persona que no, como el mozo que me atendió”, introdujo en el clip, antes de revelar lo que hizo tras la desfavorable actitud que tuvo la persona que lo atendió.

“Le pregunté qué onda las tortas y me dijo que entre al local a verlas. Me preguntó qué quiero y le respondí que un waffle con una bocha de helado de vainilla. Cuando le estaba por decir lo otro se fue, y ahí fue cuando levanté la voz y le dije ‘¡y un café!’. Volvió y le pregunté si tenía ice coffe, que es un latte pero frío, y me dijo ‘no, no’, con una cara... Cuando los italianos se enojan, son infumables”, agregó, mientras hacía diversos gestos a la cámara.

Según afirmó, ante tantas faltas de respeto por parte del trabajador, y para no generar ningún tipo de escándalo en el sitio, tomó cartas en el asunto. “Este café es muy lindo como para poner a insultar”, sostuvo. Acto seguido, mostró el truco que utiliza para manifestar su enojo en estos casos.

“Lo que van a hacer es agarrar la moneda del valor más bajo del país en el que estén, pagan y acá le dejamos la moneda de 2 centavos de euro como propina. No hagan eso de no dejarla, si dejan 2 centavos de euro es como un insulto. Es como si tu servicio fue penoso y asqueroso”, manifestó, mientras se retiraba del establecimiento ubicado en una de las ciudades de Europa más visitadas por los extranjeros. “Lo peor es que la rata (en alusión al hombre) se lo metió en el monedero. Así es como no te hacés mala sangre”, concluyó.

El joven dejó una moneda de 2 euros, que es la del valor más bajo en Italia TikTok

El video no pasó desapercibido en TikTok y cientos de personas dieron sus opiniones. Por un lado, los usuarios se mostraron sorprendidos, pero no por la actitud del comensal, sino la del empleado. Desde su propia consideración, él debería atender de otra manera a las personas.

“Le hubieras dejado 10 pesos argentinos”; “Yo que vos me paraba enseguida y me retiraba, pero está bien lo que hiciste” y “¿Cómo aguantaste? yo hubiese hecho un reclamo más grande”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Sin embargo, otros sugirieron que, pese a que el visitante es argentino, también debería acostumbrarse a las tradiciones de otros lugares. “Está bien que vos tengas normalizado otro tipo de tratos, pero en Italia se sabe que ya trabajan así”, sostuvo una usuaria.

Cientos de personas comentaron el video viral TikTok

Desde el momento de su publicación -el 7 de mayo-, el clip en cuestión ya acumula más de 75 mil “Me Gusta” y 450 mil reproducciones. Asimismo, abrió un debate en torno a este tema con opiniones divididas entre los participantes.

