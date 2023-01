WhatsApp prepara una nueva función que promete cambiar las conversaciones temporales

escuchar

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, por este motivo frecuentemente presenta actualizaciones para mejorar las experiencia del usuario.

A pocos días de haber iniciado el 2023, la app ya nos trae novedades acerca de una nueva función disponible para quienes tienen la versión prueba en Android, como suele suceder antes de cada lanzamiento oficial. Se trata de la posibilidad de guardar un mensaje mientras se mantiene una conversación temporal y que no pueda borrarse.

Hasta el momento, WhatsApp permitía que en una conversación se pudieran destacar mensajes para que sea más fácil de encontrar, si el usuario lo requería. Sin embargo, ahora se trata de otra herramienta que es la de guardar.

Este mensaje guardado podrá ser reconocido en el chat gracias a un ícono que lo distinguirá cuando se encuentre en ese estado. Así, se conservará un texto incluso si tienes activada la opción de mensajes que desaparecen; es decir, aquellos que se eliminan automáticamente del chat por decisión del usuario.

WhatsApp es una de las app más utilizadas (Foto Pexels)

“Como puede ver en esta captura de pantalla, los usuarios pueden buscar el ícono de marcador que aparece en la burbuja del mensaje de mensajes que desaparecen para identificar un mensaje guardado en WhatsApp. Este ícono sirve como un indicador visual de que el mensaje que desaparece se ha “conservado” y no desaparecerá del chat, incluso si la función de mensajes que desaparecen está activada y el mensaje ya venció”, indicaron desde el portal WABetaInfo.

Además, señalaron que la función nueva “permite a los usuarios distinguir fácilmente los mensajes guardados de los mensajes regulares que desaparecen dentro del chat. Vale la pena señalar que todos los participantes en la conversación pueden eliminar estos mensajes en cualquier momento”.

WhatsApp tendrá una nueva función (Foto WABetaInfo)

“Sin embargo, los usuarios aún tienen control sobre la conversación y pueden optar por “desmantener” el mensaje en cualquier momento, y desaparecerá del chat para siempre”, explican desde el sitio, encargado de difundir esta nueva actualización, que es de gran utilidad, debido a que se puede atesorar información importante, que no se quiere borrar bajo ninguna circunstancia por el motivo que fuese.

Todos los participantes del chat tienen la posibilidad de desactivar esta opción del texto solo presionando el ícono y eliminándolo así en cualquier momento, por lo que no se trata de una acción permanente. No obstante, por ahora no se sabe más detalles acerca de su fecha de su lanzamiento a todos los usuarios. Sí que WhatsApp ya se encuentra trabajando en esta nueva característica para una futura actualización y pronto tendremos más información sobre un lanzamiento oficial.

WhatsApp prepara una nueva actualización

Esta nueva posibilidad se une a las grandes actualizaciones del último tiempo que permitió al usuario tener una mejor experiencia. Por ejemplo, la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados, también crear sus propios stickers y avatar, la incorporación de un gran número de emojis, la posibilidad de acelerar la velocidad de las notas de voz recibidas, reaccionar a los mensajes sin tener que escribir, entre otras tantas que fueron festejadas por quienes eligen esta app para comunicarse vía mensajes.

El Comercio (Perú)