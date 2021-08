A mezclar vacunas y esperar la definición por penales

El Gobierno finalmente hizo un audaz anuncio sanitario: cont贸 que se autoriz贸 mezclar vacunas a los que recibieron Sputnik V, lo cual refleja el fracaso del acuerdo con Rusia que no entrega el segundo componente de dicha vacuna.

Bajan las internaciones pero no ceden las muertes diarias y, en ese contexto, la Argentina vive una tensa calma sanitaria a la espera de los efectos del impacto de la variante delta. Sin embargo, no se corrigen los errores: la vacunaci贸n sigue estatizada y escasa y no se testea lo suficiente (10 o 15 veces menos que en el mundo). En la Argentina nunca hab铆a habido un cepo a los medicamentos de Estados Unidos.

El pa铆s pol铆tico y econ贸mico espera los resultados electorales. Se juega el mayor o menor poder que tendr谩 Cristina Kirchner y su tropa, pero la novedad es que -con la angustia y lo incierto de una definici贸n por penales- el Gobierno reconoce que la situaci贸n est谩 cuesta arriba y que le ser铆a dif铆cil ganar por mucho. Ni triunfo arrasador, ni derrota estrepitosa.

Editorial Willy Kohan

驴Qu茅 suceder谩 despu茅s de las elecciones? No hay espacio para un shock estatizador por izquierda, como tampoco ser谩 posible recomponer la confianza con un plan pro-mercado. Entonces, estaremos condenados al ajuste econ贸mico por el medio: otra vez, el gradualismo. Se replicar谩 el Plan Primavera de los 80, pero con la ventaja de los d贸lares del campo. De esta manera, se viene lo de siempre: un poco de devaluaci贸n, un tarifazo hist贸rico a los 鈥渟upuestos ricos鈥, m谩s impuestos, e inflaci贸n alta para licuar salarios, jubilaciones y planes.

En s铆ntesis, habr谩 que esperar que llueva y que, mirando 2023, aparezca alg煤n escenario que genere que los argentinos en vez de sacar los d贸lares del pa铆s los empiecen a traer.

En medio de este escenario surgen algunas preguntas: 驴C贸mo ser谩 el nuevo oficialismo? 驴C贸mo incidir谩 el acuerdo, que aparentemente hay, entre Sergio Massa y M谩ximo Kirchner? Adem谩s, evidentemente, en esta primera parte del mandato Cristina no pudo hacer ciertas cosas, y da la sensaci贸n de que no podr谩 hacerlas en esta etapa.

Tambi茅n se definir谩 la nueva oposici贸n: 驴Votar谩 toda junta? 驴Ricardo L贸pez Murphy representar谩 lo mismo que Margarita Stolbizer? 驴C贸mo se resolver谩 la rebeli贸n de los radicales contra los amarillos?

El final es abierto; el ajuste, inexorable.