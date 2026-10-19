Alejandra Monteoliva acusó a “facciones violentas” por los incidentes frente al Congreso y habló de la visita del Papa

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió este domingo a los incidentes que se produjeron este jueves durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, tras los cuales hubo 31 detenidos. La funcionaria dijo que su cartera está trabajando en la recopilación de imágenes para realizar denuncias y que espera una respuesta de la Justicia. También habló sobre la visita del papa León XIV y afirmó que “ojalá se dé”.

“En la marcha universitaria hubo disturbios de los violentos de siempre. Son facciones y grupos minoritarios porque no todas las organizaciones que marchan se manifiestan así. Lo veíamos en los carteles que expresan: son grupos anarquistas y de izquierda. Fueron 200 o 300 personas que manifestaron violencia todo el tiempo y se organizan para desestabilizar y generar caos. Atentan contra el orden”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+.

También declaró que esos grupos que mencionó buscan “prender fuego lo que esté por delante” y señaló que desde el ministerio están trabajando en la recopilación de imágenes. “Para nosotros, un operativo así no termina cuando se desaloja la plaza, sino que empezamos a trabajar sobre las imágenes que aportan los medios. Esas imágenes se judicializan y, luego, se identifican a personas que cometieron actos violentos. Van a ser identificadas -en un trabajo de distintos análisis- y después vamos a hacer las denuncias y proceder a las detenciones”, explicó.

Los incidentes se produjeron este jueves, mientras dentro del Congreso no hubo quórum para la sesión Hernan Zenteno - La Nacion

En esta línea, Monteoliva sostuvo que la Justicia debería acompañar al ministerio respondiendo al material que envió y aseguró que en los disturbios del jueves no se produjo el delito de “resistencia a la autoridad”, sino que hubo “sedición y terrorismo”. “¿Cómo se le llama a la preparación en su casa de una bomba que puede generar muerte? Si yo quiero llegar y prender fuego, es atentar contra el orden institucional, no es resistencia a la autoridad. Eso hay que dejarlo muy claro", advirtió.

Por otra parte, comunicó que durante la manifestación se registraron ocho efectivos de las fuerzas federales “severamente” lesionados y marcó: “Nosotros nos preparamos todo el tiempo para enfrentar grupos violentos articulados con Ciudad en comando unificado. Estos hechos y personajes hacen mucho daño y tienen que estar presos. A nadie se le restringe el derecho de manifestarse, pero siempre y cuando no se jorobe la vida del otro y no se genere violencia”.

Acto seguido, la ministra añadió que la marcha no fue “extremadamente multitudinaria”, sino que asistieron entre 10.000 y 12.000 personas. “Otras fueron mucho más concurridas y es muy claro cuando las personas se congregan para marchar. En cambio, cuando llegan determinados tipos de micros, que se estacionan en determinados lugares, no son estudiantes universitarios”, siguió.

La ministra Monteoliva en la mesa de control y monitoreo durante la movilización en el Congreso

La visita del Papa

Entre otros temas, Monteoliva habló sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para la segunda semana de noviembre y la cual fue puesta en duda luego de que el sumo pontífice sea operado de un cáncer de pulmón. La ministra replicó el mensaje que dio el presidente Javier Milei, quien le deseó una pronta recuperación y puso a su gobierno a disposición.

“Primero está su salud y lo que sus médicos le digan. Hay que dejar que quienes están a cargo de su tratamiento tengan la última palabra. Ojalá se concrete la visita, cuando tenga que ser. Si es en otra fecha, seguiremos trabajando. No dejamos de hacer la tarea porque preferimos no perder días. Nosotros no hemos parado nada. Vamos a estar pendientes de esa última definición que nos den”, manifestó

Además, continuó: “Su agenda es cargadísima, tiene mega eventos. Es un desgaste físico para cualquiera. Así que hay que ver que otras alternativas hay. Ojalá que se concrete”.

El Papa fue operado la semana pasada Alessandra Tarantino - AP

El traslado de presos a Marcos Paz

La ministra también ahondó en el traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto hasta el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En total, se movilizaron alrededor de 1400 reclusos a través de un operativo mancomunado y el establecimiento penitenciario porteño quedó al borde del cierre.

“El cierre de la cárcel de Devoto es histórico y de importancia altísima. El año que viene cumpliría 100 años con grandes problemas de infraestructura. No está a la altura de albergar 1500 presos. Se dijeron que se iban a hacer cosas que no se hicieron, pero este año nos sentamos con el gobierno porteño y lo hicimos. Fue de muchos meses”, consideró.

A su vez, también tildó de “histórico” al traslado: “Mudar presos es crítico, sensible y complejo. Hicimos un trabajo minucioso de preparación, y no se perdió ninguno ni hubo disturbios. Ahora están en un centro penal que tiene todos los requisitos de sanidad y hemos dejado 75 personas en Devoto que son las que participarían de la ceremonia de bendición de Su Santidad. Han sido elegidas por la pastoral de la iglesia católica. Permanecen ahí esperando la respuesta por la visita del Papa”.