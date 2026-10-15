Corridas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la marcha universitaria frente al Congreso

Fuertes incidentes se registraron hoy entre manifestantes y la policía durante la marcha universitaria frente al Congreso.

Pasadas las 16, mientras algunos activistas de izquierda rompían bancos y tiraban piedras, la policía arrojaba agua y gases lacrimógenos.

Parte de ese compuesto químico ingresó al anexo de la Cámara de Diputados, ubicado frente al Congreso en Rivadavia y Riobamba. Los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones se vieron notablemente afectados, al punto que Moreau se descompuso.

En medio de una fuerte lluvia, el diputado Germán Martínez, titular de la bancada de diputados del PJ, salió para interiorizarse de la situación.

“Una vergüenza este Gobierno. Están reprimiendo en una marcha pacífica. No cumple con las leyes, gastan millones en operativos y no ponen la plata en universidades. No va a haber lluvia, no va a haber represión, que nos impida seguir en la calle”, advirtió Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica.

Marcha 1

“Educación, soberanía y democracia” es una de las consignas elegidas por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para la Quinta Marcha Federal Universitaria que se desarrolla este jueves frente al Congreso. La otra frase que domina las pancartas es directa: “Milei, cumplí la ley”.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, volvió a convocar a miles de personas en las calles.

Represión luego de la Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso de la Nación. Luego de no tener quorum la sesión donde se tratarían , entre otros temas, el presupuesto universitario fué levantada. Hernán Zenteno

La columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió temprano desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes. Pasadas las 15, los manifestantes aguardaban sobre avenida de Mayo para ingresar a la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario desde el que está previsto un acto central a las 16.

Al frente de la movilización avanzaba una bandera con la consigna “Defendamos la UBA”. Entre los asistentes había directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, entre ellos Emiliano Cagnacci de Aduba. Detrás se desplegaban banderas de distintas facultades y organizaciones universitarias que ya participaron de anteriores movilizaciones durante la gestión de Javier Milei, junto con referencias a instituciones emblemáticas como el Hospital Roffo y a los tres premios Nobel formados en la UBA.

La policía arroja gases lacrimógenos Hernán Zenteno

La jornada estuvo marcada además por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires durante la tarde. Como consecuencia, algunos gremios y agrupaciones comenzaron a retirarse antes de lo previsto y los organizadores decidieron adelantar el acto central. Mientras continuaban llegando manifestantes al Congreso, ya tomaban la palabra representantes sindicales y universitarios desde el escenario montado frente al Palacio Legislativo.

“No se va nadie de esta plaza. Ya no llueve. El cielo se está abriendo para que hagamos nuestros reclamos”, dijeron poco antes de las 16.

En el Congreso el reclamo de las universidades se pierde entre muchos otros. “Tenemos que derrocar al Gobierno y este modelo que está arruinando la capacidad productiva de este país”, dicen desde el escenario. Agradecen a las Madres de la Plaza, a los médicos del Hospital Garrahan.

Noticia en desarrollo.

Informe de Delfina Galarza.