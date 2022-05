Alfredo Leuco sorprendió a José Luis Espert con un divertido cara a cara con El mago sin dientes

El miércoles por la noche José Luis Espert dialogó con Alfredo Leuco, Débora Plager y Mónica Gutiérrez en el Diario de Leuco (LN+) y se llevó una gran sorpresa. Cuando el conductor le preguntó acerca de los dichos que dio sobre las alianzas de cara al 2023, donde explicó que de si hacía falta era capaz “de hablar con el Mago Sin Dientes”, desde la producción del programa decidieron sorprenderlo.

Leuco le mostró un video donde le preguntaban al diputado sobre el distanciamiento que tuvo con Javier Milei y si en tiempo electoral podrían volver a unirse. La respuesta de Espert fue contundente. “Yo podría encontrarme con todo el mundo que tenga claro que el camino que la Argentina sigue es inviable y que tiene que cambiar todo lo que hace. Para eso se requiere de un consenso político que sea votado por la gente, yo hablaría hasta con el Mago Sin Dientes”, aseguró.

A partir de sus declaraciones, la producción de LN + decidió darle una sorpresa y sacó al aire desde un móvil a Pablo Cabaliero, más conocido como el Mago Sin Dientes, para que conversaran cara a cara. “El diputado dijo que habla incluso con usted si la idea es juntarse y sacar el país adelante”, le expresó Leuco. Sorprendido, con un poco de humor, Espert agregó: “Si Mago, vas a tener que sacar algunos conejos de la galera dicho sea de paso”.

La declaración de Espert en LN+

Cabaleiro aprovechó la oportunidad y expresó sus deseos de compartir ideas con el diputado. “Queremos lo mejor para nuestro pías, que haya una unión y que saquemos la Argentina adelante. Me encantaría tener alguna reunión con José Luis precisamente para transmitirle muchas ideas que en su momentos se las he dicho a Mauricio Macri. Me gustaría preguntarle por ejemplo por qué sigue sensibilizando al pueblo y no se empieza a actuar ya”, manifestó.

A modo de respuesta, Espert habló de su lugar en el Congreso y mencionó varios de los proyectos que presentaron. “Yo soy diputado entre 257 junto Carolina Píparo, pertenecemos solamente a uno de los poderes del Estado, no manejamos ni el Ejecutivo ni el Judicial. Estamos haciendo lo imposible para cambiar la situación de un pueblo argentino golpeado por la inseguridad, la inflación y los piquetes”, enfatizó.

Sin embargo, el Mago lo interrumpió con un pedido: “Queremos ver la acción, que se empiece a hacer lo que están diciendo. Si hoy usted esta ocupando una banca y puede empezar a hacer cosas por el pueblo yo soy el primero en aplaudirlo”.

Por último, Débora Plager le preguntó a Cabaleiro por su relación actual con Juntos por el Cambio, ya que no se lo vio con ellos últimamente. El entrevistado opinó que la oposición tiene que acompañar al Gobierno electo y sentenció: “Juntos por el cambio tiene mucho para dar”.

Antes de finalizar la conversación, Espert expresó públicamente sus deseos de abrir el diálogo con El Mago: “Le voy a pedir tu número a la producción. Te voy a escribir para reunirnos y con mucho gusto voy a escuchar todo lo que tengas para comentarme sobre los proyectos que tenés para el pías. Transformar la Argentina para bien es un trabajo colectivo”.