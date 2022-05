Luis Novaresio repudió la actitud de Cristina y La Cámpora: “Son un oxímoron permanente”

Luis Novaresio criticó este miércoles en términos muy duros al gobierno del Alberto Fernández y, particularmente, Cristina Kirchner y el kirchnerismo duro después de que el Presidente confirmara, durante su gira por España, que irá por la reelección en 2023. Durante el pase de su programa con el noticiero 8.30 AM de Luis Majul, el conductor de Buen día Nación fustigó al mandatario por hablar de política interna durante un viaje al exterior, y también cuestionó el plan para “horadar” al presidente diseñado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien caracterizó como a un “oxímoron permanente”.

“Mi lectura es que Alberto Fernández blanqueó sus diferencias con Cristina Fernández por primera vez: el Presidente confirmó que irá por la reelección y lo anunció en la TV española”, analizó Majul, quien lleva adelante el noticiero de las mañanas por la pantalla de LN+ junto con Débora Plager y Marina Calabró.

“Ahora el Presidente realiza una operación nueva y dice que los funcionarios que no estén de acuerdo con el aumento de tarifas que él propone se van a tener que ir del Gobierno. Yo lo quiero ver, porque mientras él daba la entrevista en España, acá Claudio Moroni adelantaba el aumento del salario mínimo vital y móvil, como pedía Máximo Kirchner”, consideró Plager.

En este punto, Novaresio señaló que ya está consumado “el plan horademos a Alberto Fernández que lanzó Cristina Fernández. Es decir, ‘si no vas a ceder, te armamos un gobierno paralelo’”. Para Majul, parte de la estrategia se vio en el aumento que dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los empleados estatales bonaerenses. “La pregunta es si él otorgó ese aumento porque el Presidente le va a dar ese dinero”, añadió el conductor de La Cornisa.

“Yo creo que es al revés: Kicillof le tira el aumento sin tener la garantía de que estén los fondos para abonar el plan ‘horademos al presidente’ y meterle presión a Alberto Fernández”, reconoció Novaresio. “¡Qué nivel de irresponsabilidad! Están jugando una interna donde te incendian el país”, se indignó Majul.

“Sí, viste que son un oxímoron permanente, están dentro del Gobierno pero afuera del Gobierno. Cristina dice ‘yo hice el Gobierno, pero estoy afuera’; es ridículo realmente, están jugando con todo”, reconoció Novaresio y cuestionó en muy duros términos la actitud del Presidente de formular declaraciones sobre política interna durante una gira internacional.

“Definitivamente, definitivamente”, enfatizó Fernández cuando un periodista español lo consultó sobre la reelección presidencial. “Si algo no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos qué se trata eso de bajar los brazos”, remarcó el Presidente.

“La gira de Alberto Fernández por Europa es improvisada y el anuncio de la reelección ante un periodista extranjero es una falta de respeto; no existe en el mundo, es una humillación a los periodistas que viajaron; qué desprecio por todo tiene el Presidente”, criticó.

En este sentido, Majul citó al politólogo Andrés Malamud quien sostuvo que “el código protocolar de los presidentes que van en viajes al exterior es no hablar de cuestiones de política interna, si lo hace está mal”.

“No existe eso de hablar de política interna en una gira internacional, me lo decía Susana Malcorra”, señaló Novaresio, en relación a la excanciller del expresidente Mauricio Macri. “El panorama internacional de la Argentina es patético, no condena a Venezuela y no condena a Nicaragua, o más o menos, pone a Hamas a la altura de Israel. No existe que un presidente haga declaraciones improvisadas”, finalizó.