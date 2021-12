Carlos Melconian usó al taxi como ejemplo de lo que pasa con el dólar

“El precio del dólar es inviable”, afirmó el economista Carlos Melconian esta noche en La Cornisa, por LN+. En el inicio de una semana clave para el Gobierno respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda, el analista compartió su mirada sobre la economía argentina: el tipo de cambio, las reservas y el funcionamiento del Banco Central.

“Lo que estamos es en un proceso de demanda permanente. La Argentina es una economía que tranza en pesos y ahorra en dólares y en los momentos conflictivos pide más dólares. El único que calmó todo eso fue la convertibilidad, hasta que el exceso terminó mal, eso es historia. Más que una corrida, estamos en un exceso de demanda permanente que solamente se cubre cuando en la primera parte del año viene la oferta de dólares de la cosecha gruesa que supera a la demanda de dólares que no cesa, y ahí tenés seis meses de tranquilidad. Hace dos años mínimo que siempre la demanda es un taxi mensual, la controla el supercepo pero es un taxi, 12 meses de un taxi”, metaforizó el economista.

Melconian utiliza el reloj del taxi como forma de graficar la devaluación permanente del Gobierno, que no se detiene y es paulatina. “Lo primero que hay que saber es que este Gobierno lleva 720 días devaluando, no es que dice va a devaluar o no, devalúa diariamente de tal manera que mi tía no se asusta”. Entonces, según explicó el economista mientras el mercado no se de vuelta, es decir que continúe habiendo más demanda que oferta, el Gobierno va a estar obligado a devaluar la moneda. “Te anticipo que ya empezó la semana pasada. Forzado a que el taxi suba un poquito, el 1% mensual de devaluación no va más”, dijo en diálogo con Luis Majul.

Según sostuvo hay dos variables claves en lo que es la macroeconomía: la tasa de inflación y el nivel de reservas. “La inflación me tiene perdido si es crítica o no; para el mundo esto es híper. Nosotros en 50% flotamos. Vos a un alemán tenés que explicarle que con 50% de inflación estamos bien, para nosotros híper es 1000% 4000%, 5000%; todavía a los chicos muy jóvenes les tenés que explicar cómo fue”, observó. Melconian consideró que la Argentina no está al borde de una hiperinflación. Aunque en su pronóstico no está a la vista, no puede tampoco garantizar que no ocurra.

“Por supuesto, siempre que quienes aprietan los botones son seres humanos con determinado diagnóstico, determinada racionalidad y aprietan el botón. Son poco eficientes, sí. Pero, el ministro Guzmán no es necesariamente la persona que está para apretar el botón de la hiper, porque tiene formación, porque entiende, porque podés no estar de acuerdo”, dijo, y luego aclaró: “Pero viste la política, las personalidades, se te escapó y se te va de control”.

“En 2001 decía que el sistema financiero era sólido, lo que pasa que si está el lobo cuidando a la gallina nada es sólido. Hoy el sistema bancario de nuevo es sólido, tienen 90% del total de los dólares de la gente disponible, es grotesco, es una caja fuerte, pero es el lobo cuidando a la gallina porque es el Banco Central. Tampoco veo un riesgo, para que se quede tranquila la gente, pero las cosas las manejan los hombres. Entonces...”, planteó.

Para el economista, el acuerdo con el Fondo es fundamental y está “atado con alambres”. “Es crítico”, acusó. Asimismo, sostuvo que el nivel de reservas está en una alerta importante.

El Gobierno comenzó este domingo en Washington a pulir los números con el staff del FMI para acelerar la negociación en busca de un nuevo acuerdo que permita refinanciar los abultados vencimientos de la deuda con el organismo por alrededor de 45.000 millones de dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaría su “plan plurianual” en el Congreso el 15 de este mes, según confiaron tres fuentes a LA NACION. El economista guarda bajo siete llaves la clave: el ritmo que –cree- debe tener la convergencia fiscal. A su vez se desconoce cómo financiará los años de rojo en las cuentas públicas que quedan por delante, y cómo afectará al tipo de cambio la titánica necesidad de acumular reservas con una brecha de 100%. La duda, ¿habrá una devaluación más agresiva? Se tratan de señales que, como el crecimiento y la inflación, hacen a uno de los prospectos que Guzmán y los técnicos del FMI comparten: la sustentabilidad de la deuda.