Fotos, videos e historias: se generalizó la reacción del campo contra un video con actores

Soy Rolf Erwin Muller. Me crié en el campo, me preparé profesionalmente en la city. Orgulloso #UBA200 Hace más de veinte años que trabajo con empresas agropecuarias, ayudando a generar mejores ambientes de trabajo y de producción. No creo en los mundos divididos! #BastaDeMiedos pic.twitter.com/ynfAkvUIVR