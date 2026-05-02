Cómo es el circuito del GP de Miami que marca el regreso de Colapinto a la Fórmula 1

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La sexta fecha del calendario se corre este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica; el trazado urbano combina velocidad y técnica
- 3 minutos de lectura'
El argentino Franco Colapinto volverá a subirse a su monoplaza este fin de semana en el Gran Premio de Miami, la sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, bajo el formato sprint, con una sola práctica, clasificación para la carrera corta, sprint el sábado, qualy y la competencia principal el domingo.
El piloto de Alpine llega tras el impacto que generó su reciente exhibición en Buenos Aires y con el objetivo de mejorar su rendimiento luego del GP de Japón, donde finalizó fuera de los puntos.
Cómo es el circuito del GP de Miami
El trazado de Miami es un circuito urbano moderno, en la línea de otros escenarios como Albert Park Circuit o Circuito de Yeda, con características que combinan sectores rápidos con curvas técnicas.
Cuenta con una extensión de 5,4 kilómetros y un total de 19 curvas, de las cuales 12 son hacia la izquierda y 7 hacia la derecha. Además, dispone de tres zonas de DRS, lo que favorece los sobrepasos en puntos estratégicos del recorrido.
Sentido antihorario y desgaste de neumáticos
Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta particularidad impacta directamente en el comportamiento de los neumáticos, ya que genera una mayor exigencia sobre el delantero derecho, que tiende a desgastarse más a lo largo de la carrera.
Esta condición obliga a los equipos a ajustar la estrategia, tanto en la elección de compuestos como en la gestión durante las vueltas.
Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: George Russell (Mercedes)
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- GP de Japón: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- GP de Bahréin: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
- GP de Arabia Saudita: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
Otras noticias de Franco Colapinto
“Encontramos el porqué”. Los cambios en el auto le dan otro ánimo a Colapinto, que siente que su trabajo en Alpine empieza a pagar
"Estuviste muy bien". El tierno video de Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación para la sprint de Miami
“Va todo encaminado”. Gran mejora de Colapinto: partirá 8º en la carrera sprint de Miami, delante de Gasly, y promete ir “por más”
- 1
Los tres avisos que dio Tamburello, la curva en donde se apagó la vida de Ayrton Senna en el fin de semana más negro de la Fórmula 1
- 2
Fernando Alonso: “Si decido seguir en la Fórmula 1, creo que la próxima temporada será mejor que la actual”
- 3
Colapinto en Miami: entre el recuerdo de su roadshow, el resentimiento de Oliver Bearman y las estrategias de manejo sugeridas por McLaren
- 4
La durísima confesión de Valtteri Bottas y la brutal obsesión por pertenecer a la Fórmula 1