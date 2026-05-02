LA NACION

Cómo es el circuito del GP de Miami que marca el regreso de Colapinto a la Fórmula 1

La sexta fecha del calendario se corre este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica; el trazado urbano combina velocidad y técnica

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Franco Colapinto vuelve a la actividad en la Fórmula 1
Franco Colapinto vuelve a la actividad en la Fórmula 1LUIS ROBAYO - AFP

El argentino Franco Colapinto volverá a subirse a su monoplaza este fin de semana en el Gran Premio de Miami, la sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, bajo el formato sprint, con una sola práctica, clasificación para la carrera corta, sprint el sábado, qualy y la competencia principal el domingo.

El piloto de Alpine llega tras el impacto que generó su reciente exhibición en Buenos Aires y con el objetivo de mejorar su rendimiento luego del GP de Japón, donde finalizó fuera de los puntos.

Colapinto desató el fanatismo en Buenos Aires
Colapinto desató el fanatismo en Buenos Aires

Cómo es el circuito del GP de Miami

El trazado de Miami es un circuito urbano moderno, en la línea de otros escenarios como Albert Park Circuit o Circuito de Yeda, con características que combinan sectores rápidos con curvas técnicas.

Cuenta con una extensión de 5,4 kilómetros y un total de 19 curvas, de las cuales 12 son hacia la izquierda y 7 hacia la derecha. Además, dispone de tres zonas de DRS, lo que favorece los sobrepasos en puntos estratégicos del recorrido.

Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido antihorario
Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido antihorario

Sentido antihorario y desgaste de neumáticos

Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta particularidad impacta directamente en el comportamiento de los neumáticos, ya que genera una mayor exigencia sobre el delantero derecho, que tiende a desgastarse más a lo largo de la carrera.

Esta condición obliga a los equipos a ajustar la estrategia, tanto en la elección de compuestos como en la gestión durante las vueltas.

GP Fórmula 1 Miami
GP Fórmula 1 MiamiGabe L'Heureux - F1 Miami GP

Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: George Russell (Mercedes)
  • GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • GP de Japón: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • GP de Bahréin: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
  • GP de Arabia Saudita: Cancelado por la guerra en Medio Oriente
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Los tres avisos que dio Tamburello, la curva en la que murió Senna en el fin de semana más triste de la F1
    1

    Los tres avisos que dio Tamburello, la curva en donde se apagó la vida de Ayrton Senna en el fin de semana más negro de la Fórmula 1

  2. Fernando Alonso descarta el retiro, pero deja dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1
    2

    Fernando Alonso: “Si decido seguir en la Fórmula 1, creo que la próxima temporada será mejor que la actual”

  3. Colapinto en Miami: asombro de la F1 por el road show y un anticipo de cómo puede ser el Gran Premio
    3

    Colapinto en Miami: entre el recuerdo de su roadshow, el resentimiento de Oliver Bearman y las estrategias de manejo sugeridas por McLaren

  4. La durísima confesión de Valtteri Bottas y la brutal obsesión por pertenecer a la Fórmula 1
    4

    La durísima confesión de Valtteri Bottas y la brutal obsesión por pertenecer a la Fórmula 1