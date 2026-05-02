Cómo es el circuito del GP de Miami que marca el regreso de Colapinto a la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto volverá a subirse a su monoplaza este fin de semana en el Gran Premio de Miami, la sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos, bajo el formato sprint, con una sola práctica, clasificación para la carrera corta, sprint el sábado, qualy y la competencia principal el domingo.

El piloto de Alpine llega tras el impacto que generó su reciente exhibición en Buenos Aires y con el objetivo de mejorar su rendimiento luego del GP de Japón, donde finalizó fuera de los puntos.

Colapinto desató el fanatismo en Buenos Aires

Cómo es el circuito del GP de Miami

El trazado de Miami es un circuito urbano moderno, en la línea de otros escenarios como Albert Park Circuit o Circuito de Yeda, con características que combinan sectores rápidos con curvas técnicas.

Cuenta con una extensión de 5,4 kilómetros y un total de 19 curvas, de las cuales 12 son hacia la izquierda y 7 hacia la derecha. Además, dispone de tres zonas de DRS, lo que favorece los sobrepasos en puntos estratégicos del recorrido.

Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido antihorario

Sentido antihorario y desgaste de neumáticos

Uno de los aspectos más relevantes del circuito es que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta particularidad impacta directamente en el comportamiento de los neumáticos, ya que genera una mayor exigencia sobre el delantero derecho, que tiende a desgastarse más a lo largo de la carrera.

Esta condición obliga a los equipos a ajustar la estrategia, tanto en la elección de compuestos como en la gestión durante las vueltas.

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