Cristiano Rattazzi: “Es increíble que la gente siga votando a un grupo de gente que le afana todos los días”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi opinó esta noche sobre la coyuntura política, analizó el anuncio de Mauricio Macri que dio un paso al costado en la batalla electoral, opinó sobre el Gobierno y resaltó la figura de Javier Milei. “Es increíble que la gente siga votando a un grupo de gente que le afana todos los días”, planteó sobre el oficialismo.

Invitado a Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, Rattazzi sostuvo que “es bueno que Macri no se presente”. Y argumentó: “Como lideraba la competencia interna, siempre había dudas, ahora los que quieran presentarse para Juntos por el Cambio lo pueden hacer”.

Respecto a la actualidad del Gobierno, el empresario fue categórico: “El Presidente me parece patético”, dijo. Y lanzó: “Ha sido un cambalache todo lo que ha hecho el Frente para Todos. No hay nada que el Presidente haya hecho bien, va a seguir siendo cualquier cosa”. En cuanto a la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Rattazzi analizó: “Es difícil que se presente para presidenta, se va a presentar para senadora de la provincia pero ahí puede pasar de todo”.

“Es la primera vez que gente que trabaja en blanco está por debajo de la línea de pobreza, eso no lo he escuchado nunca”, cuestionó. Y agregó: “Siguen nombrando empleados públicos, que no sirven para crear valor ni crear riqueza sino para absorber la riqueza que cada vez es menor”.

El empresario se refirió a las últimas medidas que llevó adelante el ministro Sergio Massa, urgido por la falta de dólares, la escasez de las reservas y el avance inflacionario. Puntualmente, cuestionó el decreto que pesificó la deuda en dólares de los organismos estatales, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que atesora diversos tipos de activos financieros y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino. “Cuando les sacan los dólares, les van a decir que les dan una condición mejor. Pero les están afanando. Es increíble que la gente haya seguido votando un grupo de gente que le estaba afanando todos los días”, manifestó.

Consultado sobre el futuro de la Argentina, el expresidente de FIAT Argentina sostuvo que hoy en día existe una nueva corriente en el país que destaca el valor de la libertad. “Los jóvenes están empezando a ver una realidad diferente. Han empezando a decir, ‘hay alguien que habla de libertad, de liberar las variables’. Esto está teniendo una enorme repercusión en los votos. Eso es Milei y algunos de Juntos por el Cambio. Mauricio tiene claro qué es la libertad para la gente”, dijo.

“¿Cómo lo ves a Melconian eventualmente como ministro de Economía?”, le consultó Del Rio sobre el titular del Ieral y uno de los economistas más respetados por el círculo rojo, que prepara su plan económico. “Lo veo muy bien”, respondió. Y argumentó: “Es un tipo muy preparado. Está muy en contra de la dolarización como todos los economistas clásicos”.

Por último, sostuvo que la crisis que atraviesa el país tiene más de 90 años y defendió que hasta el ‘39 la Argentina “vivió muy bien sin Banco Central”. Otra vez se alineó con el economista liberal, aunque sostuvo que hoy en día siente más afinidad por otros candidatos. A pesar de esto, destacó que al hablar de economía, “Milei los pasa por arriba a todos”. Y concluyó: “Tiene un nivel de preparación económica como pocos”.

