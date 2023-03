Alfonso Prat-Gay explicó por qué cree que Macri se bajó de la candidatura a presidente

escuchar

El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay analizó el renunciamiento electoral de Mauricio Macri. Durante una entrevista con José Del Río, en LN+, consideró que es probable que el expresidente haya puesto en la balanza, a la hora de tomar la decisión, la idea de que “la sociedad no está dispuesta a aceptar todavía” el costo de las “cosas que pueden poner de vuelta a la Argentina en orden”.

Además, indicó que el líder de Juntos por el Cambio también dialogó con referentes de la coalición de Juntos por el Cambio y con empresarios para definir su postura: “No solo tuvo su recorrido interno sino con empresarios y eso lo debe haber terminado de decidir por el ‘no’”.

En ese sentido, el exdirector del Banco Central agregó, además, que Macri pudo llegar a esa resolución porque “no necesita fueros”. “Tiene la tranquilidad de tomar un decisión simplemente con lo que le dice el corazón y no la Justicia y también la tranquilidad de que Juntos por el Cambio no se va a romper, y confía en que hay muy buenos candidatos para seguir adelante”, explicó.

Para el economista, los que tienen que defender a largo plazo los cambios estructurales que se necesitan son los empresarios, y no los políticos, “pero en la realidad no se da y también es cierto que muchos que se la jugaron no les fue bien por culpa de la política”.

Prat-Gay analizó la fragilidad de los cambios en la Argentina como consecuencia de las intermitencias de la política: “Me acuerdo de esos meses de arreglar las estadisticas del Indec, de sacar el cepo, el sinceramiento fiscal, y me acuerdo de diálogo de que en 4 años volvía el peronismo y daba marcha atrás a todo”.

“Lo que faltó la vez pasada fue que al empresario que le gustaban las decisiones de Macri no estaban convencidos de que se fueran a mantener en el tiempo”, precisó.

Y agregó: “La realidad es que la Argentina no tiene salida si las decisiones para volver a recuperar la senda de crecimiento no se mantienen en el tiempo, y eso es con un acuerdo con la oposición”.

Alfonso Prat-Gay explicó por qué cree que Macri no será candidato a presidente

Tras ello, Prat-Gay comparó la jugada política de Macri con la de Cristina Kirchner en 2019, cuando eligió como presidente para la fórmula a Alberto Fernández, pero hizo hincapié en una importante diferencia: “En contraste con la decisión de Cristina, cuando en 2019 lo puso con un tuit a ‘marioneta’ [en referencia a Alberto Fernández], ella necesitó estar en la boleta por los fueros y porque Alberto no era buen candidato y tuvo que buscar a quien la había cirticado para demostrar que había cambiado y hacer que se sume Massa y el resto del peronismo”.

En otro tramo de la entrevista, el economista se refirió al alto porcentaje de la inflación que acumula más de un 100% interanual: “Creo que la última vez que tuvimos más inflación que hoy en la Argentina fue con la hiperinflación. No hay ninguna duda de que el principal problema económico es la inflación por que la sufren los consumidores, emprendedores y productores. Es el síntoma más claro de que este proyecto se ha agotado”.

Además, cuestionó al ministro de Economía Sergio Massa. “En el inicio de nuestro gobierno Macri lo llevó a Massa a Davos cuando por primera vez había un presidente no peronista que llevaba a un un referente peronista de la oposición para construir algo distinto”, señaló.

LA NACION