Eduardo Feinmann descubrió en vivo el gesto que hizo Wado de Pedro al escuchar al Presidente

Este martes, en el tradicional pase de LN+ entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, los periodistas analizaron el discurso que dio esta mañana Alberto Fernández en Tecnópolis, en un acto de campaña con vistas a las próximas elecciones PASO. Y especialmente un detalle llamó la atención del conductor de El Noticiero de LN+.

Básicamente, fue un gesto que realizó el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, mientras el Presidente decía: “Dicen que soy un títere y un autoritario”. Feinmann destacó la reacción del ministro ante esa frase del primer mandatario y señaló, en broma, que lo que pensaba de Pedro en ese momento era en la frase: “¡Salí de ahí, maravilla!”.

El gesto de Wado de Pedro que descubrió en vivo Feinmann: "Salí de ahí, Maravilla"

Este martes a la tarde, en el pase entre Hora 17 y El Noticiero de LN+, ambos periodistas hablaron del discurso de Alberto Fernández en Tecnópolis. Se refirieron especialmente a la frase saliente del mandatario, que apuntó: “Dicen que soy un títere y un autoritario, no sé cómo se combinan ambas cosas”.

Antes de mandar las imágenes de este discurso, Feinmann pidió ver la parte en que Fernández decía que lo llamaban “títere”. “No entiende cómo se puede ser títere y autoritario”, acotó Rossi. “Lo que él no sabe es que le dicen así dentro del Instituto Patria: ‘Alverso’, ‘el títere’, ‘Albertítere’, le dicen”, añadió el conductor de El Noticiero de LN+.

Entonces, Feinmann anunció cuál había sido su descubrimiento cuando vio anteriormente el video del acto. “Yo vi tu presentación y a mí me impresionó un gesto. Y no del Presidente. Porque cuando habla el Presidente, no sé si prestaste atención, la cámara hace un primer plano de alguien del gobierno: Wado. Fijate la actitud cuando (el Presidente) dice lo de ‘títere’”.

Luego, en el pase reprodujeron el video del discurso y la cara de de Pedro en ese momento. Al regresar al piso, Feinmann tomó la palabra y dijo: “¿Se dieron cuenta de la actitud de Wado de Pedro?”.

Luego, el periodista explicó lo que había sido para él el gesto del ministro: “Bajando la cabeza como diciendo: ‘¡No puedo creer lo que estoy escuchando de este tipo! Mirá lo que dice. ¿Para qué te enganchás en eso, Alberto? ¡Salí de ahí, Maravilla!’'.

“Me salió la misma frase -agregó Rossi entre risas y repitió-. ‘Salí de ahí, Maravilla’”.

Ambos conductores hacían referencia a una frase del acervo popular que creó el comentarista de boxeo Walter Nelson durante una pelea del argentino Sergio Maravilla Martínez. Surgió cuando Nelson vio que el púgil estaba en una situación de peligro en su combate y que se metía en zona de peligro de nocaut. Entonces le gritó: “Salí de ahí, Maravilla”.

Entusiasmado por el descubrimiento del gesto de de Pedro, Feinmann pidió ver nuevamente ese fragmento del acto. Entonces, Rossi señaló: “Solo le faltó menear la cabeza. Iba a ser muy evidente”:

Luego, Feinmann pidió nuevamente ver la cara de de Pedro, bromeando con que estaba “pidiendo el VAR”. Pasaron otra vez la gesticulación del ministro del Interior, repitieron el movimiento de cabeza del funcionario y el Rossi sentenció: “¿Qué te dijimos, Maravilla? Por ahí no”.

“No, no era por ahí”, concluyó Feinmann.

LA NACION