El duro editorial de Jony Viale sobre los dichos de Tolosa Paz: “Están desesperados por el voto joven”

La campaña electoral para las PASO legislativas, que serán el 12 de septiembre, está atravesando un momento determinante. En la recta final a la votación, Victoria Tolosa Paz dio una entrevista donde expresó una insólita frase sobre el peronismo y el sexo, que despertó las críticas de voces de diferentes sectores. En esa línea, el periodista Jonatan Viale le dedicó su editorial en LN+.

“En el peronismo siempre se garch.... No hay felicidad de un pueblo sin garch...r”, aseguró la precandidata del Frente de Todos en un diálogo amistoso con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi.

Al frente de un nuevo editorial en LN+, el conductor replicó: “Entiendo que están desesperados en búsqueda del voto joven, pero los jóvenes se matan de risa de una señora grande hablando de esta manera”. Así, estableció una comparativa con el Papa Juan XII que, según afirmó, dedicaba una hora diaria a sus audiencias, mientras que en el resto de su jornada laboral “dormía, comía o participaba de orgías”, explicó Viale y sentenció: “Por estos momentos, pareciera que estamos en manos de gente así”.

De esta manera, se tomó un momento para hablarle de forma directa a Tolosa Paz, y arremetió: “No sos transgresora, no sos rebelde, no sos chanchera y no sos moderna. Nada mas patético que un señor grande o una señora grande haciéndose el pendejo o la pendeja”.

Conforme fue desarrollando su editorial en LN+, Viale realizó un punteo sobre la crisis social y económica que atraviesa Argentina, acentuada por los contagios y las muertes por la pandemia del coronavirus y lanzó: “Fulminaron a la clase media, pero para la señora Tolosa Paz, el problema es que el pueblo no garch...”.

Críticas a Frederic

Además de referirse a las polémicas declaraciones de la precandidata a diputada nacional por la Provincia, Jonatan Viale añadió otra desafortunada declaración de la Ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, quien manifestó día atrás: “Suiza es más tranquilo que Argentina, pero más aburrido”.

Ante lo cual, el periodista ironizó: “841 asesinatos en el Conurbano Bonaerense durante el 2020, de los cuales 300 tuvieron relación con la venganza narco. Esas familias deben estar re divertidas”. Asimismo, Viale continuó contra Frederic: “¿Por qué no va a andar en colectivo a las 5 de la madrugada por Villa Itatí en Quilmes?”.

Avanzando en su editorial, el conductor hizo hincapié en el desencanto de los argentinos ante el irregular manejo de la pandemia y de la vacunación, y criticó con dureza: “Mezclaron política con vacunas, militancia son salud pública y aprovecharon la vacunación para sacar ventajita”.

Para finalizar, repasó la contundente victoria de Gustavo Valdés sobre Fabián Ríos en Corrientes por 76% a un 23%, y concluyó: “Tres de cada cuatro correntinos los castigó feo en las urnas, no sea cosa que dentro si siguen por este camino, dentro de 13 días, el cachetazo sea nacional”.

LA NACION