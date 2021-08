Rocío Marengo dura con los conductores de Intrusos: “Que cambien de nombre si tienen un formato nuevo”

En las últimas semanas, Rocío Marengo no para de generar escándalos . A su rol como portavoz de sus compañeros en “La Academia”, se sumó su pelea con Virginia Gallardo y su posterior cruce con los conductores del nuevo Intrusos, por criticar el nuevo formato. Lejos de retractarse, la mediática redobló la apuesta y reveló los motivos por los cuales estuvo “frizada” en el pasado por ese programa.

“Ahora entiendo por qué no quería hacer la serie, las cosas que se dijeron”, lanzó la rubia desde el móvil de Los ángeles de la mañana en referencia a la decisión de Gallardo de no participar de la docuserie El Comandante. En cuanto a las declaraciones de Martita Fort, que aseguró que ahora Marengo ocupa el lugar de la exnovia de su padre, opinó: “No, son diferentes lugares. Nos llevamos re bien y ellos saben que cuentan conmigo. Son dos chicos adorables”.

“¿Vas a ver el programa de Virginia, A mí manera?”, preguntó una de las angelitas sobre la nueva apuesta de América donde Gallardo hará su propio homenaje al millonario. “La verdad que no, no me interesa. Se subió en una que la verdad que es cualquiera. Para mí ya terminó el tema de ella. Le deseo lo mejor”, reveló queriendo cerrar el enfrentamiento que mantiene desde hace varias semanas.

En esta guerra de mediáticas, Marengo sumó a dos nuevos enemigos: Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que, en toda esta polémica, defendieron a su compañera de panel. “A partir de que dije que el programa era espantoso no me volvieron a invitar”, comentó, entre risas, fiel a su desparpajo.

Y, enseguida, aclaró que fue el propio Pallares quien contó que ella estuvo “congelada” durante mucho tiempo. “Me dijo que me habían frizado. Yo me daba cuenta que me criticaban siempre, me pegaban en el programa y no me invitaban y ahora él lo confirmó. El que se hace que tiene un formato nuevo, que cambie de nombre si tiene un formato nuevo. El escandalón ese que hace Rodrigo (Lussich) es lindo”, señaló buscando posibles nombres para renombrar Intrusos.

Tras marcar bien la diferencia entre este nuevo ciclo y el que conducía Jorge Rial, explicó: “Yo soy muy agradecida de la gente que me sumó en mi carrera. Yo no me olvido las veces que fui a lo de Rial para estar vigente y él con ese éxito -que fue durante muchísimos años Intrusos- nos ayudaba a todas. Esto no es una opinión, es lo que vimos todos. Yo creo que cuando me frizaron fue en la época en la que Rial estaba en pareja con Loli (en referencia a Mariana Antoniale) y ella le debe haber hablado mal de mí, o debe haber estado celosa de mí. Después cuando se peleó, volví. Bueno, Loli igual que Jésica Cirio, me bajaban de los desfiles”, expresó.

Mientras las angelitas intentaban entender de dónde venía esta rivalidad, salió a la luz un viejo rumor que decía que Martín Insaurralde (actual marido de Cirio) le había tirado onda a “la reina del koala”. “Pasaron una imagen en el programa de Mariana (Fabbiani), donde yo pasaba caminando y él me miraba, y de ahí dijeron que él me había tirado onda. Jamás. Insaurralde es impecable, jamás me tiró onda”, aclaró quien a pesar del paso del tiempo nunca se reconcilió con la conductora de Morfi.

