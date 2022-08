Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron las últimas apariciones de Alberto Fernández: “Lo tienen que cuidar”

Este jueves, en el tradicional pase en LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas hicieron referencia a los últimos videos registrados durante la visita de Alberto Fernández a La Rioja.

A ambos conductores, esas apariciones del mandatario grabadas de forma casera la parecieron poco serias y reflexionaron acerca de ello. “El país está destruido, no le hagan hacer estas cosas al presidente”, sentenció el conductor de El noticiero de LN+.

En medio de su análisis de la realidad nacional, Rossi y Feinmann dedicaron un momento a hablar de las últimas presentaciones del presidente Alberto Fernández, que en formato de videos caseros apareció, primero, saludando a un ciudadano riojano que salió segundo en el campeonato de asado disputado en Buenos Aires y luego, tocando una chaya riojana y entonando una canción tradicional de esa provincia.

Rossi y Feinmann cuestionaron los últimos videos caseros de Alberto Fernández

Para presentar el primero de los videos, Feinmann señaló que ahora el presidente estaba realizando un “nuevo rol”. “Ahora se ocupa de esto”, dijo el conductor, irónico. Inmediatamente, apareció en cámara el mandatario junto a un joven. Fernández, con una sonrisa y abrazado al muchacho, decía: “Estamos aquí en Chilecito con el galardonado en el Campeonato Federal de asado de toda la Argentina”.

“Seguramente voy a disfrutar de un cabrito que ha hecho acá el amigo. Les pido que no pierdan la tradición, manden a sus representantes como La Rioja mandó al amigo y terminó segundo. Mando un abrazo grande al jurado y a los que organizan y espero poder disfrutar pronto de uno de eos asados”, cerró su mensaje el mandatario, sin reparar, al parecer, que la organización del evento corrió por cuenta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al regresar al piso, un ácido Feinmann comentó: “Parece que va a disfrutar de un cabrito es de las pocas cosas que va a disfrutar de acá en mas”. Entonces, también en un tono sarcástico, Rossi intervino para decir: “¿Sabés a quien me hacer acordar, todo despeinado?. Me hace acordar a Chichilo Viale, gran humorista cordobés, que hacía el personaje de un borracho. El borracho de él es de antología”.

“A veces se parece al profesor Jirafales”, apostilló, en tono de broma, Feinmann. “En esta se parecía a Chichilo”, aseveró Rossi, recordando a su coterráneo, el reconocido contador de chistes cordobés. “¿Quién fue el que dijo: el que trajo al borracho que se lo lleve?’ ¡Berni! ¿Podemos poner y hacer la comparación? Poné el video que pasó Eduardo recién. Poné ese, de vuelta, ahí está”, expresó Rossi.

Entonces, volvió a aparecer Fernández junto al asador de La Rioja y poco después la pantalla se partió y en una de sus mitades apareció Chichilo Viale haciendo de borracho en el programa de Susana Giménez. “Ahí está, ahí está. Por ahí va Alberto”, bromeó Rossi, destacando las similitudes entre el cómico y el titular del Poder Ejecutivo.

Al regresar al piso, Rossi reflexionó sobre la última imagen de Fernández: “Yo creo que tendría que cuidarse, tendría que cuidarse...”.

“O cuídenlo, no le hagan hacer estos videos pavotes al presidente. No está para esto. El país está destruido, él no está para estas pavadas. No lo hagan hacer esto al presidente, cuídenlo un poco. Lo vengo diciendo desde que asumió”, dijo, en tono de ruego, el conductor de El noticiero de LN+.

Finalmente, pasaron un segundo video, en el que el presidente toca la tradicional chaya riojana y canta un tema de esa provincia, en medio de otro video en el que toca la chaya riojana y canta, mientras algunos funcionarios lo observan risueños.

“Está para eso, para la chaya riojana, para la selfie y para el subcampeón de asado”, remató por último Feinmann.