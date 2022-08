Pampita mostró su larga sesión de make up y pelo y un momento con su hija enterneció a todos

Esta semana, Carolina “Pampita” Ardohain se sentó en el famoso living de LAM, por América, para charlar a corazón abierto con su colega y muchas veces compañero, Ángel De Brito.

En sus redes sociales compartió varias imágenes del gran encuentro, pero, también mostró qué pasó antes de que se prendieran las cámaras y los televidentes sintonizaran esa señal para escuchar el mano a mano. A través de un video en Instagram mostró cómo se preparó para salir al aire y terminó conmoviendo a más de uno.

En su reality, Siendo Pampita, por Paramount+, Carolina Ardohain ya mostró al público sus distintas facetas de mujer: mamá, esposa, amiga, empresaria, emprendedora, actriz, modelo y conductora. En su día a día, pasa largas horas en el sector de peinado, maquillaje y vestuario, ya sea para hacer una producción de fotos, asistir a un evento o participar en televisión.

Sin embargo, pocas veces las celebridades comparten su backstage, lo que sucede antes de posar frente a las cámaras, el tiempo que deben estar sentadas mientras las arreglan, y cómo llegan a estar megaproducidas para salir, a escena. Pero, ella lo hizo, y, a través de un video, mostró cómo convergen sus distintos roles.

Pampita se preparó, junto a su equipo, para visitar el piso de LAM (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La actriz publicó en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de siete millones de seguidores, un video en cámara rápida donde mostró cómo se preparó para asistir al programa de De Brito.

A “cara lavada” se puso en manos de su equipo, que trabajó en conjunto para dejarla espléndida. Sin embargo, con una simple imagen, evidenció algo más profundo: cómo divide su tiempo entre su trabajo y su papel favorito, el de mamá.

Mientras le hacían ondas en el cabello y le ponían sombra en los párpados, apareció su hijo Beltrán -fruto de su relación con Benjamín Vicuña- que le dio un tierno y sentido abrazo. Después llegó Ana García Moritán, quien también quiso un poco de amor de mamá.

Sin frenar la producción, Pampita se acomodó para amamantarla e hizo ambas cosas sin ningún tipo de inconveniente. Una vez satisfecha, la pequeña se entretuvo en su regazo y ambas compartieron un amoroso momento, entre el trabajo y la diversión.

El backstage de Pampita

Asimismo, una vez que finalizó toda la preparación, la modelo mostró el resultado final. Un maquillaje sencillo, sutil y elegante, con unas leves ondas en el cabello, que luego complementó con un look total black compuesto por pantalón, saco y blusa. Una vez lista, llegó al estudio, saludó al equipo y tuvo una charla cara a cara con su excompañero de Bailando por un sueño.

Pampita a corazón abierto

Durante la entrevista en LAM, la modelo y conductora habló a corazón abierto y se sinceró sobre los distintos aspectos de su vida, su fama, su trabajo y particularmente cómo cambió su vida después de separarse de Benjamín Vicuña.

Estuvieron una década juntos y tuvieron cuatro hijos: Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio. Si bien hoy afirman tener una buena relación, la separación, que ocurrió en medio del incipiente romance de Vicuña con La China Suárez, fue muy complicada.

Pampita se sinceró sobre su cambio de vida cuando se separó.

“En un momento, me dediqué más a la familia y no sabía que todo esto iba a volver a pasar. Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Fue obra del destino”, enfatizó.

A su vez, De Brito le preguntó sobre el acompañamiento y apoyo que mostró hacia su expareja cuando estuvieron juntos. “Sí, lo hice, y sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo. Me gustó esa elección y lo que pude hacer en ese tiempo, que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento”, afirmó la modelo.