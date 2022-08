Quién es Facundo, el joven que ganó los 2 millones en los 8 escalones, y perdió el tercero por una pregunta sobre Messi

Los 8 escalones del millón (eltrece) es un programa que premia el conocimiento y el sentido común, y además la da la posibilidad a sus ganadores de volver al programa siguiente en busca de otro millón de pesos más. Esta semana, un joven de 23 años llamado Facundo llegó a la final en tres oportunidades, pero en la última pregunta falló y se quedó en la puerta de llevarse los 3 millones a su casa.

Este lunes por la noche, Facundo, quien da clases de inglés, manifestó en el primer escalón que siempre se llevaba esa materia hasta que aprendió con una profesora particular. Se describió también como alguien estricto con el orden: “Todas las mañanas me pongo el zapato derecho primero, yo sé que si me lo pongo en el izquierdo no voy a tener un mal día, pero igual lo hago... es un tic”, manifestó para las risas del invitado de la noche, Guillermo Coppola.

En aquel programa llegó a la final contra Laura, pero el mano a mano fue tan reñido que tuvieron que ir a la instancia de aproximación. La actriz Teresa Calandra les consultó en qué año se había estrenado la película Avatar y el joven dio con el número exacto: 2009.

Facundo ganó los 2 millones en los 8 escalones y perdió el tercero por una pregunta sobre Messi

Al día siguiente, el joven volvió al programa un poco más relajado que el día anterior y demostró su conocimiento en deportes, cine y música para llegar de nuevo a la final, pero en este caso contra Maximiliano. En esta oportunidad, el invitado Héctor Díaz consultó quién protagonizaba la ficción llamada Tratame Bien y el joven de 23 años, que respondió Julio Chávez y Cecilia Roth, se llevó dos millones de pesos.

No conforme con todo lo logrado, Facundo volvió a la Edición del martes a la noche a competir otra vez. “Me acabo de enterar de que ganaste el segundo millón y me dejás más que sorprendido. Te felicito y espero que vayas por más”, manifestó Eduardo, el papá de Facundo, en la previa al tercer juego consecutivo que estaba por disputar.

En esta ocasión, volvió a llegar a la final y se enfrentó a Andrea, con quien empató en cantidad de respuestas carretas. Por ende, pasaron a la instancia de aproximación y el encargado de realizar la pregunta fue el periodista deportivo Walter Nelson, quien consultó con qué número de camiseta debutó Lionel Messi en la Selección Mayor.

Tanto Andrea como Facundo respondieron con el 19, el número característico de la “Pulga” en los primeros años de su carrera, pero esa no era la respuesta correcta y tuvieron que escribir otro número. En la segunda oportunidad, Andrea puso 20 y Facundo puso 30; no obstante, la respuesta correcta era 18 y el joven perdió su invicto de dos finales seguidas ganadas.

El insólito debut de Lionel Messi en la Selección Argentina

Este 17 de agosto, se cumplieron 17 años del debut oficial en la Selección Argentina de uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos: Lionel Andrés Messi. Sin embargo, el estreno fue fugaz porque duró a penas 40 segundos en cancha.

Messi se quita de encima al húngaro Vilmos Vanczák; por esa acción recibió la tarjeta roja en el partido de su debut con la selección ante Hungría Archivo

Afuera: apenas 40 segundos de juego neto tuvo Messi (acompañdo por Tocalli) en su primer partido con la selección, el 17 de agosto de 2005, en Budapest, contra Hungría; el debut se convirtió en una pesadilla Archivo

En una de las primeras pelotas que agarró, la “Pulga” gambeteó un rival húngaro que le agarro la camiseta y al intentar sacárselo de encima, el árbitro interpretó que le golpeó la cara y decidió expulsarlo. Pero eso fue solo el comienzo, ya que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Selección Mayor y en el Campeón de la Copa América 2021.