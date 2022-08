El “reto” de Feinmann a Rossi cuando hablaban del Cristinazo: “Vos no entendés nada, Pablo”

Este lunes, en el tradicional pase en LN+ entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, los periodistas hablaban del acto en Parque Centenario organizado por el Kircherismo duro en favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner y en contra del tribunal que está procesándola actualmente en el juicio por Vialidad. En un momento, cuando el hombre de Hora 17 cuestionaba el cántico que se entonó en esa manifestación, el conductor de El noticiero de LN+ lo contradijo irónicamente: “Vos no entendés nada, Pablo”.

El pasado sábado hubo en Parque Centenario un encuentro llamado “Cristinazo”, convocado por el núcleo más duro del kirchnerismo para apoyar a Cristina Kirchner que se encuentra en medio del llamado juicio por vialidad, donde está acusada de favorecer en la obra pública, cuando era presidenta, a Lázaro Báez y de ser la lider de una asociación ilícita que se beneficiaba con dinero del estado.

La ironía de Feinmann cuando Rossi explicaba el Cristinazo: "Vos no entendés nada, Pablo"

Rossi y Feinmann hablaban de este acto, realizado por quienes creen en la inocencia de la vicepresidenta y quienes la ven como una perseguida política, y entonces mostraron un video en el que se escuchaba una canción que la gente reunida allí entonó a modo de advertencia. “Poné lo que cantaban el sábado en el Parque Centenario en el ‘Cristinazo’”.

A continuación, apareció la imagen de las personas reunidas en el mencionado parque, que cantaban: “Che, gorila, che, gorila, no te lo decimos más: si la tocan a Cristina, ¡qué quilombo se va a armar!”.

Al regresar al piso luego de haber escuchado el cántico, Rossi tomó la palabra y expresó: “Qué extemporáneo todo. Esto me recuerda al cinco por uno de (Juan Domingo) Perón: ‘Por cada uno de los nuestros caerán cinco de ellos’”.

“Desesperación, se llama”, intervino Feinmann.

“Es el fascismo puro -añadió Rossi-, el fascismo residual que queda. La peor resaca de ese fascismo peronista que hasta el propio Perón a lo último ya desechaba”.

Entonces, el conductor de El noticiero de LN+ comenzó a hacer uso de la ironía, al decirle a su colega: “Creo que con lo que estás diciendo estás incitando al odio”.

“No, no, estoy haciendo historia”, replicó Rossi.

“Bueno, pero eso es incitar al odio”, insistió Feinmann. “Claro, che gorila, che gorila, qué kilombo se va a armar no es incitar al odio”, respondió el conductor de Hora 17 con una sonrisa. “No, no, eso es el amor por Cristina”, retrucó Feinmann, y agregó, con sarcasmo: “Vos no entendés nada, querido Rossi. Pablo, no entendés nada”.

“No, no”, repitió Rossi, a modo de asentimiento. “Esto es puro amor por Cristina. Esto es defensa absoluta y amor”, continuó Feinmann. “Devoción”, apostilló Rossi.

“Y lo que quiere esta gente es amor y que nosotros nos pleguemos al amor”, siguió con su explicación de la actitud de los kirchneristas de Parque Centenario Feinmann. “Y todo aquel que no está plegado al amor a a Cristina es un odiador, en la cabeza pulpista”, añadió el periodista, que suele decir que los seguidores del kirchnerismo tienen “cabeza de pulpo”, o “cabeza de termo”.