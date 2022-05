El abogado dijo que el conductor de la tragedia “no recuerda qué pasó” y Feinmann estalló: “Esto fue homicidio”

Este martes por la tarde, declaró ante la justicia Roberto Patricelli, el conductor que provocó con su BMW M3 un choque múltiple que causó la muerte de dos jóvenes el domingo por la noche en la Avenida Libertador. Si bien el hombre, imputado de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones agravadas, no habló con la prensa luego de su declaración, fue su abogado, Diego Olmedo, el que lo hizo, y aseguró que su defendido “no recuerda lo que pasó” en el momento del accidente.

Luego de escuchar en vivo en El noticiero de LN+ las declaraciones del letrado, Eduardo Feinmann tomó la palabra y sentenció: “Lo importante es que hubo dos muertos y el señor (Patricelli) es responsable por esos dos muertos. Esto fue un homicidio, no un accidente”.

Feinmann, luego de escuchar al abogado de Patricelli: "Esto es un homicidio"

En medio de El noticiero de LN+ de este martes, lo que sucedía en el piso se interrumpió para ir a un móvil que informaba que Patricelli, el causante del accidente múltiple de autos frente al Hipódromo el domingo por la noche, había terminado de declarar ante el fiscal de la Unidad Fiscal de Flagrancia Área Norte N°7. Si bien el imputado no hizo declaraciones, el que si habló con la prensa fue su abogado Diego Olmedo.

“Lo que contó Roberto es que al momento de subir al auto no estaba alcoholizado. Habían pasado muchas horas entre un almuerzo que tuvo con una breve ingesta de alcohol. Pasaron unas seis horas hasta que se subió al auto”, dijo el letrado, en relación a la situación que reveló el alcoholímetro respecto de su cliente, que reveló un 0,51 miligramos de alcohol en sangre, que es más de lo permitido.

Roberto Patricelli, el conductor del vehículo BMW M3 que provocó la tragedia en Palermo Télam

Con relación a la velocidad que llevaba en el momento del accidente, que los investigadores aseguran que era de 150 kilómetros por hora, el abogado señaló que Patricelli “no recuerda lo que pasó”. “Ahora lo están llevando al hospital Rivadavia o al Fernández, porque tiene golpes en su cuerpo, y tiene una afectación en relación a la memoria directa del momento del hecho”, dijo, y luego insistió: “No recuerda qué es lo que pasó, por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria por el que no puede recrear cómo fue la mecánica del accidente”.

Tras escuchar las declaraciones del abogado Olmedo, al regresar al piso, Feinmann expresó: “Yo tengo una opinión personal, para mí lo importante, no es ni el alcohol ni los 150 kilómetros por hora, aquí lo importante es que hay dos muertos y el señor es responsable por los dos muertos”.

“Y esto no se trató de un accidente, esto fue un homicidio, es una muerte causada con dolo eventual. Cuando el tipo se representa como posible que a 150 kilómetros por hora en plena ciudad de Buenos Aires, donde la máxima es 70 puede causar la muerte y aún así no hizo nada para evitarlo. Se llevó por delante dos autos y mató a dos personas. Por eso está muy bien el juez que le da otro cariz a la situación”, añadió el periodista, en relación al cambio de la carátula contra Patricelli, que pasó de ser de homicidio culposo a doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones dolosas agravadas. Cargos, estos últimos, que tienen una expectativa de pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Así fue el choque fatal en Av. Del Libertador

A su turno, y a la hora de explicar los dichos de Olmedo, el periodista especializado en judiciales Gabriel Iezzi señaló: “Los dichos del abogado son dichos pura y exclusivamente basados en una estrategia de defensa. El señor Patriccelli se acuerda de lo que tomó, se acuerda de que subió al auto unas cuadras antes, se acuerda de determinadas situaciones pero justamente tiene un estrés traumático a partir del hecho”.

“Esto porque apunta (la defensa) a que las pericias beneficien la estrategia del abogado, que apunta a tirar abajo el 0,51 del alcohol en sangre, pero la velocidad es ineludible. No tiene forma de responder por qué venía a esa velocidad en Libertador , para evitar eso, dice que tiene un estrés postraumático y dice ‘justo en ese momento no me acordé'”, completó Iezzi.

“Pero además, el hecho de olvidarte no te hace no responsable de las dos muertes, que son un hecho concreto”, cerró Feinmann.