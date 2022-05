Luis Novaresio habló de las repercusiones de su cruce con Ofelia Fernández en PH: “Tuve un baño de agresión”

Luis Novaresio contó este lunes que sufrió “un baño de agresión” en las redes sociales durante este fin de semana después de su tenso cruce con Ofelia Fernández en el programa PH, Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. El periodista y la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el kirchnerismo mantuvieron un intenso “frente a frente” el sábado por la noche en el que cada uno le hizo una pregunta al otro.

“Yo este fin de semana tuve un baño de agresión porque tuve una discusión con Ofelia Fernández”, contó Novaresio en el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+. “Le mando un gran abrazo Andy Kusnetzoff y también a Ofelia con quien no comparto nada, pero tuvimos una discusión y tuve una trolleada divertida”, agregó el periodista, quien respondió una pregunta de la legisladora cuyo padrino político es el dirigente social Juan Grabois.

“No estaba en mis planes pero voy a hacer un frente a frente con ustedes dos porque me gusta la oportunidad de que cada uno le haga una pregunta a otro”, propuso Kusnetzoff a Fernández y Novaresio, ante la sorpresa de los otros invitados del programa, Matías Camisani, Nicolás Occhiato y Flor Vigna.

“Cuando entrevistaste a Cristina Kirchner, sé que no es santa de tu devoción, ¿no te pasó verte seducido por algunos de los puntos?”, le preguntó Ofelia a Novaresio, en relación a su famoso reportaje con la expresidenta en el año 2017, poco antes de las elecciones legislativas de aquel año. Tajante, el periodista de LN+ respondió: “Primero me sedujo mucho haber hecho esa entrevista, estoy muy conforme. Mi trabajo como entrevistador es que el contenido es el rey, pero las respuestas no me sedujeron: Cristina es una pérdida de oportunidad basada en su narcisismo y en su autocracia perenne”. Luego, agregó: “Ella tiene un desprecio por los periodistas”.

“Tengo un gran respeto por Ofelia y tengo debilidad por ella aunque no coincida en nada, pero me hace ruido que una persona honesta sea parte de un movimiento cuyos personajes no pueden explicar su patrimonio”, introdujo Novaresio, cuando fue su turno de preguntar, y dijo: “¿No entiendo cómo, si sos progre y de izquierda, estás al lado de funcionarios conservadores y millonarios?”.

“Sí pueden explicar su fortuna”, respondió Ofelia. “Sí soy progresista pero soy peronista, y la ampliación de derechos no está cumpliendo con las expectativas, a pesar de eso soy optimista. Creo que vale más dar un paso en la disputa política que tener la conciencia tranquila”, añadió.

En este punto, Novaresio repreguntó: “¿Tu conciencia no es un norte en tu vida?”. “Sí, pero no me alcanza”, dijo ella. “Me sonó al roban, pero hacen”, replicó él. “Para mi no roban”, retrucó Ofelia. “Julio López, De Vido…”, enumeró Novaresio. “En esos casos sí, hay que ser contundente”, sostuvo Fernández.

En ese momento, Kusnetzoff dio por terminado el “cara a cara” y ambos se despidieron con palabras de elogio: “Es una mujer muy admirable”, dijo él. “Luis es un gran periodista para mí”, finalizó ella.