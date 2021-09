El análisis de Rosendo Fraga sobre Tucumán y las elecciones de noviembre

El analista político Rosendo Fraga compartió su mirada luego de una semana agitada y con muchas novedades para observar. “Tuvimos una crisis política con riesgos institucionales que terminó en una tregua a partir del viernes. El gabinete ha sido una consecuencia de esa tregua”, dijo en Comunidad de Negocios, por LN+.

“Tregua no es acuerdo, son dos cosas diferentes”, precisó Fraga, y sostuvo que el episodio de Tucumán muestra que esa tregua “es frágil”. “Se ha gestado dentro del oficialismo para intentar una estrategia electoral que revierta la situación y después con el resultado se verá. Pero me preocupa la fragilidad”, opinó.

El análisis de Rosendo Fraga sobre Tucumán y las elecciones

En esta línea, comentó la situación en la provincia de Tucumán y la poca claridad respecto a si Juan Manzur podrá asumir o no como jefe de Gabinete, tras el conflicto con su vicegobernador. “Si 24 horas posteriores, el vicegobernador de Tucumán nos muestra que no sabemos si el jefe de Gabinete va a asumir o no, bueno esa es la fragilidad. Si fuese el oficialismo o el protagonista del conflicto trataría de consolidar un poco más”, reflexionó.

Para Fraga, esto perjudica al Gobierno, por un lado, porque podría complicar aún más la situación electoral y, por el otro, porque podría verse afectada la situación económica. “Para mí es muy claro, muy lógico. El problema es que la política no siempre es lógica en la Argentina”, dijo.

“Hay un cuestionamiento de la sociedad a la dirigencia política en su conjunto, no paga lo mismo la oposición que el oficialismo, creo que al oficialismo esto lo afecta más y le complica el intento de revertir la elección”, indicó.

En otro momento de la entrevista, se refirió a la importancia del lenguaje en la política: “La degradación del lenguaje en la política tiene mucho que ver con la magnitud de la grieta y tiene mucho que ver con el desprestigio de la política”.

Por último, el analista sostuvo que la derrota electoral ha hecho que el Frente de Todos revalorice el factor de la política territorial. Esto podría justificar la decisión de elegir a Juan Manzur como jefe de Gabinete y que Axel Kicillof haya recurrido a Martín Insaurralde para que lo acompañe en la gestión bonaerense. “Se vuelve a la territorialidad en el intento por recuperar votos”, señaló.