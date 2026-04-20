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Qué se sabe de la tragedia en el rally de Córdoba y cómo avanza la investigación

Un espectador de 25 años murió y al menos dos resultaron heridos tras un despiste en plena etapa final en Mina Clavero; la organización canceló la competencia y activó un comité de crisis

Un grave accidente obligó a suspender este domingo el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano en Mina Clavero
Un grave accidente obligó a suspender este domingo el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano en Mina ClaveroCaptura de Video

Un grave accidente durante el Rally Sudamericano en Córdoba dejó un saldo fatal y obligó a suspender la competencia en su jornada decisiva. El hecho ocurrió el domingo 19 de abril en Mina Clavero, en el tramo Giulio Cesare, cuando un auto perdió el control y terminó impactando contra el público.

El episodio generó conmoción en el ambiente del automovilismo y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias.

Rally tragico en Mina Clavero
Rally tragico en Mina Clavero

Cómo fue el accidente

Según la información preliminar, el vehículo involucrado —un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez— se despistó en una curva a alta velocidad.

El auto comenzó a dar tumbos y se dirigió hacia una zona donde había espectadores, lo que provocó el impacto. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se desplegó asistencia médica en el lugar.

Accidente Rally
Accidente RallyCaptura de Video

Víctimas y heridos

En un primer momento se informó que había al menos tres personas heridas, entre ellas una menor de edad. Con el correr de las horas se confirmó la muerte de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien había ingresado con lesiones graves.

Entre los heridos, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y se encuentra fuera de peligro. Su hija, que también fue alcanzada por el vehículo, presentó golpes leves.

Los pilotos del auto no registraron heridas de gravedad.

Braian Zárate murió tras el accidente
Braian Zárate murió tras el accidente@centro.vecinal.villa.paez.2025

Suspensión y comité de crisis

Tras el accidente, las autoridades neutralizaron de inmediato el tramo para facilitar la asistencia y garantizar la seguridad en la zona.

Horas después, la organización decidió cancelar definitivamente la competencia y conformó un comité de crisis para coordinar la atención de los afectados y avanzar en la investigación.

Los espectadores corrieron al ver que el auto perdió el control
Los espectadores corrieron al ver que el auto perdió el controlCaptura de Video

Qué se investiga

Por estas horas, el foco está puesto en determinar qué originó el despiste. Se aguardan informes oficiales para establecer si hubo fallas mecánicas, errores humanos o factores externos.

El hecho ocurrió en un sector que suele concentrar gran cantidad de público, especialmente en zonas de curvas y descensos, donde el riesgo es mayor.

Accidente Rally Sudamericano en Córdoba
Accidente Rally Sudamericano en Córdoba

Seguridad en debate

La tragedia volvió a poner en discusión los riesgos propios del rally, una disciplina que combina alta velocidad con terrenos exigentes y cercanía con los espectadores.

Si bien existen protocolos estrictos sobre la ubicación del público, en muchos casos los asistentes se ubican en sectores no habilitados para obtener una mejor visión, lo que incrementa el peligro ante eventuales despistes.

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