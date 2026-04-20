Murió Luis Brandoni: la despedida, reacciones en redes y el último adiós en la Legislatura
El actor tenía 86 años y se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el 11 de abril; había sufrido una caída doméstica
Parque Lezama: dónde ver la última película de Luis Brandoni online
Parque Lezama, el último largometraje de Luis Brandoni se puede ver en Neflix. En la página de la plataforma anuncian un plan básico a $8900.
Soledad Silveyra reveló qué frase le repetía Luis Brandoni sobre el escenario en el último tiempo
Luego de confirmarse la muerte de Luis Brandoni este 20 de abril, las redes sociales se inundaron de recuerdos y despedidas de parte de la comunidad artística que compartió trabajo con él. Entre todos ellos, Soledad Silveyra destacó por ser la última actriz que compartió escenario con el actor hasta días antes de su incidente doméstico que luego derivó en su muerte. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz redactó un texto emotivo y destacó la frase que siempre le decía su compañero sobre el escenario.
Silveyra y Brandoni eran protagonistas de ¿Quién es quién?, una obra que se presentaba en la calle Corrientes desde hacía más de un año. Cuando el actor sufrió el accidente en su casa, se suspendieron de inmediato las funciones y su colega subió en los días posteriores algunos posteos referidos a él, en donde le deseaba pronta recuperación.
Sin embargo, a mitad de la mañana del lunes expresó: “Se fue uno de los grandes actores con los que tuve el privilegio de compartir el último año y medio. Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él”, comenzó.
Luis Brandoni: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”
La entrevista de José Del Rio con Luis Brandoni fue realizada en noviembre de 2025. Se trató de la última charla del artista, quien falleció el 20 de abril, con LA NACION
“Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”, cita Luis Brandoni como puerta de entrada a esta conversación: la de un actor que, a los 85 años, sigue pisando el escenario con la misma convicción, entrega y curiosidad que cuando empezó. Hoy prepara una temporada en Mar del Plata con Quién es quién, la comedia que interpreta junto a Soledad Silveira. Entre funciones, ensayos y recuerdos, Brandoni vuelve a mirarse en retrospectiva sin dejar de pensar en lo que vendrá. Habla de su infancia en Dock Sud, de su amistad con Raúl Alfonsín y de los años de compromiso político y cultural que atravesó con intensidad. Recuerda el exilio, el regreso, sus grandes personajes del cine y el teatro, la vigencia de Made in Lanús, el ritual del público, el éxito y también el fracaso.
Voy a arrancar con fotos. Mirá esta foto: está Germán Palacios, está Ricardo Darín, estás vos. Es de cuando hacían Art. Y acá mirá tu camiseta: la del Sportivo Dock Sud. ¿Qué te genera Dock Sud?
El cuerpo de Brandoni llega a la Legislatura
Cuándo comenzaron las complicaciones de su salud
Las complicaciones en su salud habían comenzado en septiembre de 2025, tras una descompensación provocada por un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba en el Teatro Liceo junto a Soledad Silveyra.
Así se confirmó la muerte de Luis Brandoni
Murió Luis Brandoni a los 86 años
El actor estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11 de abril, cuando sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica por un hematoma subdural en la cabeza.
Su estado de salud se deterioró en las últimas horas y falleció este lunes 20 de abril por la madrugada. La noticia fue confirmada por Multiteatro a través de su cuenta de X.
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