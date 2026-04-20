Murió Luis Brandoni: la despedida, reacciones en redes y el último adiós en la Legislatura

Luego de confirmarse la muerte de Luis Brandoni este 20 de abril, las redes sociales se inundaron de recuerdos y despedidas de parte de la comunidad artística que compartió trabajo con él. Entre todos ellos, Soledad Silveyra destacó por ser la última actriz que compartió escenario con el actor hasta días antes de su incidente doméstico que luego derivó en su muerte. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz redactó un texto emotivo y destacó la frase que siempre le decía su compañero sobre el escenario.

La despedida de Soledad Silveyra a Luis Brandoni y la frase que le repetía sobre el escenario (Fuente: Instagram/@soledad_solita_silveyra)

Silveyra y Brandoni eran protagonistas de ¿Quién es quién?, una obra que se presentaba en la calle Corrientes desde hacía más de un año. Cuando el actor sufrió el accidente en su casa, se suspendieron de inmediato las funciones y su colega subió en los días posteriores algunos posteos referidos a él, en donde le deseaba pronta recuperación.