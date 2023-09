escuchar

¿Saben el origen del “Fuck you”? En la guerra de los 100 años se enfrentaron Inglaterra vs. Francia. Los franceses agrandados, como siempre, hacen un juramento: por cada inglés prisionero de guerra que agarramos le cortamos el dedo del medio. ¿Para qué? Para que nunca más puedan disparar los arcos de flechas. ¿Cómo terminó la historia? Sorpresa: los ingleses ganan la batalla y, como se enteran de los planes macabros de los franceses, van y le muestran el dedo del medio en la cara al ritmo de “Fuck you”. O sea, te gané.

¿A quién le hace ese gesto tan desagradable el señor Pablo Moyano? Yo creo que no es a Juntos por el Cambio. Creo que ese gesto es a todos los argentinos trabajadores de bien. Es un gesto de impunidad. Es un gesto de soberbia. Es un típico gesto de casta. Acá mando yo. Acá el poder lo tengo yo. Yo no pago ganancias. Yo manejo los planes. Yo manejo las obras sociales. Yo tengo una mansión en Parque Leloir. Yo manejo Camioneros hace 40 años. Yo te paro el país, tengo el poder y vos no.

Eso va a seguir siendo así. El “Fuck you” de Moyano es una confirmación de poder. Gane Massa o gane Milei, yo sigo. Ya arreglé. O sea, digamos... la burocracia sindical nos confirma que estamos ante la casta más poderosa de Argentina.

1994. Hugo Moyano ya te paraba el país con Carlos Menem en el poder. Pasaron casi 30 años; nada cambió. ¿Cuál es el mecanismo? La extorsión. Si no me das lo que quiero te paro el país en 48 horas. ¿Cómo? Te dejo sin combustible, sin alimentos, sin efectivo en los bancos; sin recolección de basura; sin agua ni gaseosas; sin lácteos; sin granos en los puertos; sin correo; te dejo sin diarios y revistas; sin mudanzas, ni grúas; sin transporte de larga distancia y automóviles; y cómo nadie los enfrenta siempre tienen el poder de voltearte. Entonces, este Pablo Moyano, que ayer nos hizo “fuck you” a todos, es el mismo que desafiaba al gobierno de Macri y le decía “que se metan las multas en el culo”.

Esta casta sindical está contenta, está feliz y tranquila. La casta tiene miedo y me parece bárbaro. Pero, ¿la mafia tiene miedo?. ¿O la mafia está cómoda? Yo veo a la mafia bastante cómoda. Hoy Boudou estuvo esquiando en el cerro “La hoya” en Esquel. Yo te recuerdo que este hombre fue condenado por 16 jueces por haberse robado la imprenta Ciccone. Te recuerdo que este hombre puso como domicilio en su DNI un médano en el partido de la Costa. Sin embargo, se lo ve cómodo, relajado, tranquilo.

Uno se pregunta entonces: ¿Qué pasará con esta gente si hay un cambio de gobierno? ¿Quién garantiza Justicia? ¿Y quién garantiza impunidad?. ¿Sabés para que es importante tener jóvenes formados? Para que alguna vez como sociedad tengamos capacidad crítica para frenar a los corruptos; a los mafiosos; a los ladrones y a los bandidos. Esos delincuentes que nos hacen “Fuck you” en la cara. Esos facinerosos quieren asegurarse la impunidad. No lo permitamos. Todavía tenemos una última oportunidad.