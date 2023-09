escuchar

El oficialismo dio media sanción al proyecto que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que envió la semana pasada el ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo kirchnerista, Sergio Massa. Para sorpresa de muchos, la iniciativa recibió el apoyo del candidato libertario Javier Milei y de un parte de la oposición nucleada en la izquierda, pero no de los integrantes de Juntos por el Cambio.

Para Luis Novaresio, la sesión en Diputados desnudó el modo de proceder de la vieja política ahora llamada “casta”, ya que las contradicciones en los discursos de varios legisladores fueron más que evidentes. “Cuando estás en el oficialismo decís una cosa y cuando estás en la oposición decís otra”, remarcó el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am a cargo de Débora Plager por la pantalla de LN+.

El proyecto de ley busca liberar del pago de un impuesto sobre los ingresos a la gran mayoría de los empleados cuyos salarios hoy están alcanzados por Ganancias; es decir, a un 5% de los trabajadores que perciben los ingresos más altos del país. La medida impulsada por Massa fue tildada de electoralista y generó fuertes debates tanto dentro como por fuera del Congreso.

El ministro Sergio Massa en la cámara de Diputados de La Nación Captura de Video

“Comparto que el salario no es ganancia, y que el impuesto es un afano. Pero esto genera déficit: es una contradicción que no entiendo en Javier Milei, porque estaría aumentando el gasto”, consideró Novaresio, y criticó: “Milei fue funcional a Sergio Massa, que hace una gambeta para la tribuna y aumenta el gasto público. Si eso no es casta, ¿qué cosa es?”.

En este sentido, para Débora Plager, ya no se trata del “Plan Platita” para atraer mayor cantidad de votos, sino del “Plan Platota o la campaña electoral más cara de la historia”. Como ejemplo, la exención y suba del mínimo no imponible de Ganancias y el programa “Compre sin IVA” implican hasta fin de año un costo fiscal para las provincias de $1417 millones.

Y, más allá de las contradicciones del candidato libertario, quien fue el más votado en las elecciones primarias, Novaresio subrayó también las idas y vueltas en la oposición de Juntos por el Cambio. “Hay un lío también en Cambiemos porque hay una contradicción. Siempre dijeron que había que sacar el impuesto a las ganancias y ahora votan en contra. Y, al mismo tiempo, una parte de Juntos por el Cambio dio quórum”, señaló el conductor de +Entrevistas.

“La sesión de ayer fue una burda expresión de que cuando estás en el oficialismo decís una cosa y cuando estás en la oposición decís otra, sin que se te mueva un pelo, exactamente lo contrario. Como Axel Kicillof, argumentando en contra de bajar el IVA cuando lo quiso hacer Mauricio Macri”, añadió.

Votación del proyecto del impuesto a las Ganancias, en Diputados Rodrigo Néspolo - LA NACION

“La Libertad Avanza dice que hay que reducir gastos y levanta la mano para aumentar el gasto público, y no dijeron ni pío. Están a favor de reducir impuestos, ¿pero a qué costo?”, preguntó Novaresio, quien insistió además en las desavenencias de Juntos por el Cambio: “Con Macri dijeron que iban a sacar el impuesto a las Ganancias y ayer votaron en contra; mientras Milei dijo que hay que sacar impuestos y bajar el gasto público, pero ayer lo aumentaron. Bien de casta”, lanzó.

En este punto, Plager elogió la quita del IVA para los productos de primera necesidad, pero aclaró que “la inflación se la come a los cinco minutos, porque aumentan por las dudas, es un poco ilusorio”. “Puedo entender que la gente sienta que tiene más plata en el bolsillo, pero no sé si en la compra semanal realmente impacta. La inflación de la primera quincena de septiembre, según las mediciones privadas, es impresionante”, agregó.

“Te robo el neologismo”, le dijo Novaresio a Plager. “El ‘plan platota’ se hizo a los ponchazos y va a ser un lío”, finalizó.