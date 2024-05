El análisis de Martín Redrado: la importancia de eliminar el cepo y las perspectivas que espera para la Argentina

Escuchar

El expresidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado realizó este domingo por la noche un extenso análisis sobre el panorama económico en el que se encuentra inserta la Argentina. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), el economista enfatizó en las reformas que el gobierno de Javier Milei debe aplicar para empezar a mostrar señales de crecimiento, habló de los desafíos que afrontar el Ejecutivo y volvió a insistir en la quita del cepo cambiario para generar condiciones.

Durante una entrevista con José Del Rio, Redrado opinó que el “diagnóstico” de la administración Milei sobre la situación del país es el correcto. Sin embargo, consideró que el oficialismo no logró mostrar “resultados” que le demuestren a la ciudadanía que camina “por buena camino”. “El salario tiene que crecer junto con las inversiones y las exportaciones. Son los tres motores que tenemos que poner en funcionamiento. Dólar y empleo es lo que necesita la Argentina”, asevero.

Para el economista, la clave reside en “generar las condiciones necesarias” para que ello ocurra. Y en el terreno específico de las inversiones, puntualizó: “La primera pregunta que hace un inversor es: a qué dólar entro y a qué dólar salgo, si tengo que pagar deuda. Para esto, tenemos que eliminar el cepo cambiario”.

Tras hacer mención al cepo, el extitular del BCRA enfatizó: “Hay que eliminar día tras día las regulaciones sobre el dólar comercial y financiero. Así terminamos con esta discusión del cepo, del atraso cambiario, de un dólar por 100 pesos”.

Acto seguido, habló sobre las medidas que el Gobierno debería “poner en marcha cuanto antes” para levantar las trabas sobre la compra de la divisa norteamericana.

“Hoy una empresa no puede comprar más de 200 millones de pesos por día. Esa restricción la podes sacar sin consecuencia. Hoy una empresa no puede pagar sus deudas con el exterior. Tienen que permitirles comprar con pesos en el Contado con Liquidación (CCL). Si compran del CCL, no pueden trabajar en el mercado oficial de cambios. Hoy las importaciones se han venido pagando en cuatro cuotas. Esto acumula una deuda comercial de más de 10 millones de dólares en cuatro meses. Estas son las restricciones que tenemos que sacar para normalizar el tipo de cambio. La última, para acumular reservas. Hoy cualquier exportador está obligado a vender sus exportaciones en un 20% en el mercado con CCL. Eso hace que este estable el dólar, por la oferta excedente”, detalló.

Redrado indicó que, desde la irrupción de la era Milei, la necesidad de un equilibrio fiscal “se ha hecho carne en los argentinos”. “La gente entiende que no hay plata y no se puede gastar más de lo que se tiene”, celebro. Pero, a pesar de ello, cree que no alcanza solo con lo fiscal.

“Estoy convencido que la Argentina está para más. Tenemos que establecer ejes que nos den certidumbre. Tenemos que pasar a una etapa superadora, de alcanzar el crecimiento económico con un modelo más abarcativo, federal e innovador”, remarcó con vehemencia.

Alberto Fernández, como un “opinador de la realidad”

Más adelante, consultado respecto de las recientes declaraciones del expresidente sobre la caída de la actividad económica -habló de una “recesión furibunda-, el exfuncionario opinó primero que Alberto Fernández debería tener “sentido de autocrítica”. “¿Dónde nos dejaron el 10 de diciembre?”, se preguntó.

Y acotó: “Hablar así a cinco meses de su gobierno... Un hombre de la experiencia de él tendría que hablar sobre soluciones. Opinadores de la realidad hay muchos. Quienes somos hacedores de políticas públicas tenemos la obligación de dar soluciones hacia adelante como las que he planteado brevemente hoy”.

Sin embargo, Redrado coincidió con el exmandatario en que “la recesión es altísima”, pero rescató: “Tomemos una medida como el salario… El salario viene cayendo un 22% desde octubre. En marzo hubo una pequeña recuperación. Todavía no hemos tocado el piso y por eso tenemos que darle un plan superador”.

El “desafío” internacional que afronta la Argentina

Por último, el economista se prestó a poner bajo la lupa la poca certeza existente sobre la renovación del swap con China. La Canciller Diana Mondino viajó al Beijing la última semana con el objetivo de renegociar al menos parte de los US$5000 millones del swap que vencen en cuotas a lo largo de junio.

“Creo que hay espacio para poder negociar de manera técnica. Sacaría a la política de el medio. Le recomendaría al presidente del BCRA [Santiago Bausili] que hable directamente con su par chino. Soy culpable de la creación de este instrumento, del swap con China, y las veces que acordé lo hice directamente con el presidente del instrumento. Si la discusión es técnica, estoy seguro de que se puede renovar”, concluyó.

