El fiscal que pidió la detención de Tapia dijo que apelará para evitar que la causa pase a la Justicia federal de Pilar

Pedro Simón, el fiscal que pidió la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de la denuncia por corrupción, aseguró que apelará al fallo de enviar toda la causa a la Justicia federal de Pilar. Además aseguró no tener ningún vinculo con el tesorero de la AFA, subrayó que acató al recurso porque hay “riesgo de entorpecimiento de la investigación” y dijo que no recibió amenazas tras su dictamen.

“Tenemos que apelar porque es un deber del Ministerio Público promover la acción y mantenerla viva. En este caso particular, también corresponde hacerlo porque la posición del Ministerio Público, que había sido esbozada en tres recusaciones, finalmente fue aprobada por el tribunal”, expresó el fiscal en LN+ y añadió: “Consideramos que la resolución es acatable porque se basa en fundamentos que hacen referencia errónea a argumentos”.

Además marcó: “Cuando llegó la causa iniciamos una investigación preliminar que luego se judicializó porque ARCA nos pedía que pidamos el levantamiento de secreto fiscal. Las medidas que solicitamos fueron para los registros públicos de Santiago del Estero, los registros de Comercio -donde figuraban las sociedades-, el de la propiedad de inmueble -desde el que obtuvimos qué bienes tiene todo el grupo- y a los bancos que surgían de los informes de ARCA”.

💬 “Hay peligro de entorpecer la investigación”



Pedro Simón, fiscal de la causa AFA, explicó por qué pidió la detención de Tapia y Toviggino: “Tenemos bastantes pruebas reunidas”, afirmó.



👉 En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/knqwAqEF0w — La Nación Más (@lanacionmas) April 22, 2026

En su dictamen, Simón había declarado que en la organización había ingresado dinero ilegal a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la AFA”, mientras que la empresa Tourprodenter aparece realizando facturas para Pablo Toviggino.

A su vez, aclaró que en el dictamen solo se tomó información del informe de un solo banco de los involucrados -Coinag-, pero faltan otros, como Santander y Credicoop, además de los detalles de ARCA, que sustentan algunas de las relaciones a las que los acusados hacen menciones como facturadas.

“La detención es una medida cautelar de naturaleza procesal que tiene dos finalidades: evitar el entorpecimiento de la investigación de parte del imputado y la fuga. Pedí la detención para la declaración indagatoria de ellos porque, si estas personas siguen manejando las sociedades que tienen, hay un peligro de entorpecer la investigación. Si bien las pruebas que tenemos reunidas son bastantes, pueden haber más elementos en los lugares que están administrando. O podrían destruirse”, explicó.

Simón fue quien pidió la detención de Tapia y Toviggino @natyponcefotos

Respecto al pedido de detención de Tapia y Toviggino, el fiscal sostuvo que no recibió amenazas tras ello y señaló que no conocía al tesorero hasta el momento de la denuncia. También especificó que al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, sí porque fue diputado hace 20 años. “Soy fiscal desde 2009 pero no tengo ninguna relación que me vincule. Ingresé a la Cámara baja por una de las facciones del PJ, no por su partido”, dijo y especificó: “Si cometió algún delito, lo denunciaré. En esta ocasión no tiene ninguna intervención, por eso no se lo menciona”.

Este martes, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención de Tapia y Toviggino.