Avanza un frente de baja presión que traerá 72 horas de humedad elevada, lluvias y fuerte descenso térmico: las zonas más afectadas

Luego de varias semanas marcadas por la estabilidad atmosférica y la escasez de precipitaciones, un cambio de patrón comenzará a sentirse en gran parte del país. El avance de distintos sistemas de inestabilidad dará lugar a un período prolongado de lluvias y tormentas que se extenderá durante tres días consecutivos.

Las condiciones más adversas comenzaron este viernes y se extenderán hasta el lunes, con acumulados que podrían alcanzar los 60 milímetros, además de lluvias con actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo en algunas regiones.

Pronostico del tiempo

Las provincias que recibirán las lluvias más intensas

Según informó Meteored, un frente frío que avanzó desde la Patagonia quedará prácticamente estacionario sobre el centro del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias persistentes. Los mayores acumulados se esperan sobre sectores de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, donde podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros, con valores puntualmente superiores.

Las áreas más comprometidas abarcan el oeste y sur de Córdoba, el norte y este pampeano y el oeste y sudoeste bonaerense. En estas zonas, además de las lluvias continuas, no se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

También se prevén precipitaciones de menor intensidad en sectores de San Luis, La Rioja y Catamarca, mientras que otras regiones del centro del país podrían recibir lluvias débiles o lloviznas durante gran parte del período.

Se esperan tormentas sobre sectores de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires Augusto Famulari

Un sábado con nieblas y baja visibilidad

Tras el primer episodio de precipitaciones, el sábado se presentará con abundante humedad en las capas bajas de la atmósfera. Esto favorecerá la formación de densos bancos de niebla y neblinas sobre amplios sectores del norte de la Patagonia, Cuyo, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral.

La visibilidad podría verse seriamente reducida durante gran parte de la jornada, en un contexto de cielo cubierto, ambiente fresco y presencia de lloviznas aisladas.

Expertos recomiendan utilizar luces bajas en zonas de niebla Zakhar Mar - Shutterstock

El domingo y el lunes llegarán las tormentas más fuertes

El segundo frente de inestabilidad se desarrollará entre el domingo y el lunes, asociado a la formación de un sistema de baja presión sobre el este del país.

Durante el domingo, las tormentas cobrarán mayor protagonismo y podrían presentar actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y caída de granizo en forma localizada. Las temperaturas máximas rodarán los 13°C y 15°C.

Con la llegada del lunes, la humedad descenderá al igual que la temperatura, con un cielo que comenzará a despejarse con el correr de la jornada.

El pronóstico del tiempo

Las provincias con mayor probabilidad de registrar tormentas fuertes serán Santiago del Estero, Chaco y Formosa, aunque el fenómeno también alcanzará a otras áreas del norte argentino.

Por su parte, Buenos Aires y gran parte de la región del Litoral volverán a quedar bajo influencia de lluvias persistentes, con acumulados que podrían superar nuevamente los 50 milímetros en algunos sectores.