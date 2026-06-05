Murió el Indio Solari, en vivo: reacciones y los mensajes de despedida al líder Los Redonditos de Ricota
El músico tenía 77 años y padecía Parkinson; fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos
El dolor de los fans
La publicación de Skay
La Asociación Argentina de Actores despidió al cantante
Acompañamos con dolor la partida del “Indio” Solari, Referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos pic.twitter.com/1o1VLmUI3r— Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) June 5, 2026
“Acompañamos con dolor la partida del Indio Solari, referente cultural de varias generaciones, su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, escribió la Asociación Argentina de Actores en su cuenta de X.
El mensaje de despedida de Alberto Fernández
Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.— Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026
Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc
El expresidente Alberto Fernández escribió en su cuenta de X: “Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”.
Y completó: “Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.
La reacción de Mario Pergolini al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari: “Estoy impactado”
Mario Pergolini estaba al aire con su programa No preguntes por Rusia (Vorterix) cuando se enteró de lo sucedido. La conmoción fue tal que interrumpió su charla con Gonzalo Bonadeo para despedir al músico.
“Falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombrosísimo”, dijo atónito. “Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, aseveró. Y es que, además de que al inicio del programa hayan pasado la música del cantante, el conductor previamente había mostrado fotos que tenían juntos.
Distinción especial para el Indio
El Indio Solari fue distinguido a mediados de mayo como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires durante un acto que se realizó en el Aula Magna de Ciencias Médicas.
Durante la ceremonia, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, si bien no estuvo presente, por sus problemas de salud, envió un breve agradecimiento de audio, por la distinción. Además, Gaspar Benegas, uno de los músicos de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó algunas canciones.
Sobre su día a día: "Me agarra alguna contractura que quedo como de yeso"
En relación a su día a día, detallaba: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.
“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota
“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, sumó entonces.
Cuál es la enfermedad que padecía el cantante
Solari padecía de Parkinson. Fue en 2015 cuando contó que lidiaba con una enfermedad. “No es cáncer ni sida”, dijo en Vorterix. En ese espacio, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también comunicó que alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.
Cuántos años tenía el Indio Solari
El Indio Solari murió a los 77 años en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir.
Murió el Indio Solari
Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson.
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