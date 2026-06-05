Murió el Indio Solari, en vivo: reacciones y los mensajes de despedida al líder Los Redonditos de Ricota

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados.



Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc — Alberto Fernández (@alferdez) June 5, 2026

El expresidente Alberto Fernández escribió en su cuenta de X: “Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”.

Y completó: “Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.